जापान एशियाड में बदइंतामी से बुरा हाल, भारतीय खिलाड़ियों को कमरों के लिए करना पड़ रहा है इंतजार

जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. भारतीय खिलाड़ियों को कमरे की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है. खिलाड़ियों को कमरे मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और कई मामलों में उन्हें एयरपोर्ट पर ही लंबा समय बिताना पड़ रहा है. बुधवार को भारतीय खिलाड़ियों समेत कई एथलीट 12 घंटे से अधिक समय तक बिना कमरे के फंसे रहे.
सबसे ज्यादा परेशानी भारतीय शूटिंग टीम को हो रही है, जिसकी प्रतियोगिता 20 सितंबर से शुरू होनी है. खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को ट्रेनिंग स्थल तक पहुंचने में दो घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है, जिससे तैयारियों पर असर पड़ने की आशंका है. इतना ही नहीं, ट्रेनिंग स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए पानी के अलावा अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव बताया जा रहा है.
🚨 INDIAN ATHLETES LEFT STRANDED IN NAGOYA DURING ASIAN GAMES! 🇮🇳🇯🇵— The Khel India (@TheKhelIndia) September 17, 2026
Indian athletes reportedly waited for more than 14 hours for accommodation after arriving in Nagoya for the Asian Games.
Athletes from Vietnam, China, South Korea and Thailand were also reportedly a
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भारतीय अधिकारियों और खिलाड़ियों के लिए पहले से तय किए गए कुछ कमरों को भी रद्द किए जाने की खबर है, जिससे स्थिति और मुश्किल हो गई है. कमरे मिलने से पहले खिलाड़ियों और अधिकारियों को कई घंटे एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है. बढ़ती समस्या को देखते हुए भारतीय शेफ-डी-मिशन ने खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए 15 अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था की है, ताकि उन्हें राहत मिल सके.
🚨 THAI SEPAK TAKRAW TEAM LEFT WITHOUT ROOMS AT ASIAN GAMES— The Khel India (@TheKhelIndia) September 17, 2026
Thailand's national sepak takraw team was reportedly forced to sleep on the floor of a cruise ship lobby after arriving in Nagoya for #AsianGames2026, with their accommodation records reportedly missing.
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एशियाड शुरू होने से पहले सामने आई इन अव्यवस्थाओं ने आयोजन समिति की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि भारतीय दल बेहतर सुविधाओं और सुचारू इंतजाम की उम्मीद कर रहा है.
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