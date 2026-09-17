नीरज चोपड़ा को झटका, पथिरागे की टॉप-15 में एंट्री, वर्ल्ड एथलेटिक्स ओवरऑल रैंकिंग में देखें 15 एथलीट

एशियन गेम्स का आगाज होने ही वाला है, उससे पहले श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे वर्ल्ड मओवरऑल रैंकिंग में अपनी बढ़त लगातार आगे बढ़ा रहे हैं. 23 साल के इस जैवलिन स्टार ने वर्ल्ड एथलेटिक्स की पुरुषों की ओवरऑल रैंकिंग में 13वां स्थान हासिल किया है और स्प्रिंट के सुपरस्टार नोआ लाइल्स (14वें) और लेत्सिले टेबोगो (16वें) से आगे निकल गए हैं. वह पुरुषों के जैवलिन थ्रो में वर्ल्ड नंबर 1 भी हैं और इस इवेंट में एशिया के सबसे ऊंची रैंकिंग वाले एथलीट बन चुके हैं. वहीं, भारत के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पुरुषों की ओवरऑल रैंकिंग में 239वें स्थान पर हैं, हालांकि पुरुषों की जैवलिन वर्ल्ड रैंकिंग में वह मजबूती से छठे स्थान पर बने हुए हैं.
विश्व एथलेटिक्स समग्र पुरुष रैंकिंग (शीर्ष 15) - 15 सितंबर 2026
- आर्मंड डुप्लांटिस (स्वीडन) – 1561 अंक (पोल वॉल्ट)
- एलिसन डॉस सैंटोस (ब्राजील) – 1526 अंक (400 मीटर बाधा दौड़)
- केनेथ बेडनारेक (अमेरिका) – 1494 अंक (100 मीटर, 200 मीटर)
- बुसांग कॉलन केबिनातशिपी (बोत्सवाना) – 1483 अंक (400 मीटर)
- एमैनोइल करालिस (ग्रीस) – 1475 अंक (पोल वॉल्ट)
- राय बेंजामिन (अमेरिका) – 1474 अंक (400 मीटर/400 मीटर बाधा दौड़)
- इमैनुएल वान्योनी (केन्या) – 1460 अंक (800 मीटर)
- जा'कोबे थार्प (अमेरिका) – 1449 अंक (110 मीटर बाधा दौड़)
- कार्स्टन वारहोम (नॉर्वे) – 1446 अंक (400 मीटर बाधा दौड़)
- ओब्लिक सेविले (जमैका) – 1445 अंक (100 मीटर)
- सबास्टियन किमारू सावे (केन्या) – 1441 अंक (मैराथन)
- जमेल सेडजाती (अल्जीरिया) – 1438 अंक (800 मीटर)
- रूमेश थरंगा पथिरागे (श्रीलंका) – 1423 अंक (जैवलिन थ्रो)
- नोआ लाइल्स (अमेरिका) – 1420 अंक (100 मीटर, 200 मीटर)
- कोल हॉकर (अमेरिका) – 1419 अंक (1500 मीटर, 5000 मीटर)
239.नीरज चोपड़ा (भारत) – 1285 अंक (जैवलिन थ्रो)
एशियाई रैंकिंग में पथिरागे नंबर 1, नीरज 14वें नंबर पर
इसके अलावा एशिया के एथलेटिक्स ओवरऑल रैंकिंग में पथिरागे नंबर 1 पर है और नीरज चोपड़ा नंबर 14 पर मोजूद हैं. यानी एथलेटिक्स की दुनिया का श्रीलंका के पथिरागे का जलवा हर इवेंट के साथ आगे बढ़ता जा रहा है.
पथिरागे की तेज़ी से हुई तरक्की के पीछे 2026 में किए गए उनके शानदार प्रदर्शन का हाथ है, जिसने उन्हें ग्लोबल ट्रैक एंड फील्ड के सबसे बड़े नामों में से एक बना दिया है. उनका आगे बढ़ना एशियाई एथलेटिक्स की बढ़ती ताकत को दिखाता है, खासकर जैवलिन थ्रो में, जहां वह अभी नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम और कई अन्य वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ियों से आगे निकल गए हैं.
एशिया के ओवरऑल पुरुष एथलेटिक्स रैंकिंग में टॉप-10 (15 सितंबर 2026)
- रूमेश थरंगा पथिरागे (श्रीलंका) – 1423 अंक (जैवलिन थ्रो)
- एमैनुएल वान्योनी (केन्या) – 1460 अंक (800 मीटर)
- सबास्टियन किमारू सावे (केन्या) – 1441 अंक (मैराथन)
- जमेल सेडजाती (अल्जीरिया) – 1438 अंक (800 मीटर)
- जैकब किप्लिमो (युगांडा) – 1400 अंक (मैराथन)
- अब्देर्रहमान सांबा (कतर) – 1390 अंक (400 मीटर बाधा दौड़)
- कायिनसोला अजायी (नाइजीरिया) – 1384 अंक (100 मीटर)
- योमिफ केजेलचा (इथियोपिया) – 1375 अंक (मैराथन)
- बिरहानु बालेव (बहरीन) – 1374 अंक (5000 मीटर)
- सूफियान एल बक्काली (मोरक्को) – एशिया-अफ्रीका क्षेत्र के शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल
14. नीरज चोपड़ा (भारत) – एशियाई ओवरऑल रैंकिंग में 14वें स्थान पर
24. अरशद नदीम (पाकिस्तान) - जैवलिन थ्रो
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