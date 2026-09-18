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एशियन गेम्स 2026: मेरे साथ ही क्यों?' सालों तक परेशान करता रहा यह सवाल, अब एशियाड में जवाब देने उतरेंगी निशा दहिया

निशा दहिया कई बार मेडल के पास आईं हैं लेकिन आखिरी पलों में चोट से चलते वह पदक उनके हाथ से फिसल गया है. एशियाड में उनकी नजरें गोल्ड पर हैं.

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एशियन गेम्स 2026: मेरे साथ ही क्यों?' सालों तक परेशान करता रहा यह सवाल, अब एशियाड में जवाब देने उतरेंगी निशा दहिया
निशा दहिया की नजरें एशियन गेम्स में गोल्ड पर हैं. उनकी करियर चोटों से जूझता रहा है.

सालों तक, हर चोट के बाद निशा दहिया के मन में एक ही बात आती थी: मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी शरीर ने साथ क्यों छोड़ दिया? एक और उम्मीद जगाने वाला कैंपेन निराशा में क्यों खत्म हुआ? अब वह ऐसे सवाल नहीं पूछतीं रहतीं. लेकिन अब निशा ने मुश्किलों का सामना करना सीख लिया है, चोटों की वजह से बार-बार करियर में आई रुकावटों के बारे में शिकायत करना छोड़ दिया है, और सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने मान लिया है कि एक एथलीट अपनी मेहनत पर तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन नतीजे पर हमेशा नहीं.

सोच में आया यह बदलाव उतना ही अहम साबित हो सकता है जितना कि कोई टेक्निकल सुधार, जब निशा एशियन गेम्स में महिलाओं के 68kg कैटेगरी में मैट पर उतरेंगी, उनके पास अपनी काबिलियत को बड़े मेडल में बदलने की उम्मीद है. एशियन गेम्स में अपने अभियान की शुरुआत से पहले निशा दहिया ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा,"मुझे लगता था कि भगवान मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं. मैं सोचती थी कि मेरे साथ ही बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचती."

उन्होंने आगे कहा,"मेरी किस्मत में जो लिखा है, वही मुझे मिलेगा. मैं अपना काम करूंगी, कड़ी मेहनत करूंगी और अच्छा रेसलिंग करूंगी. मैं अपना बेस्ट दूंगी." एक ऐसी रेसलर के लिए यह बहुत ही समझदारी भरी सोच है, जिसके करियर में कई बार बुरी रुकावटें आई हैं.

मेडल के पास आकर छिटका मौका

निशा का करियर अक्सर ऐसा रहा है जिसमें उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन नतीजे उस हिसाब से नहीं मिले. 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में लिंडा मोराइस के खिलाफ 4-0 की बढ़त बनाने के बाद वह ब्रॉन्ज़ मेडल का मुकाबला हार गईं, क्योंकि चोट फिर से उभरने के कारण उन्हें मुकाबले से बाहर होना पड़ा और वह कई महीनों तक कॉम्पिटिशन से दूर रहीं. फिर पेरिस की बारी आई.

2024 ओलंपिक्स में निशा का मेडल राउंड में पहुंचना तय लग रहा था. क्वार्टर फाइनल में वह नॉर्थ कोरिया की पाक सोल गम से 8-1 से आगे थीं और मुकाबला उनके पक्ष में जाता दिख रहा था. तभी एक और बुरा मोड़ आया; उंगली खिसक गई और कंधे में चोट लग गई, जिससे उनकी मूवमेंट बहुत कम हो गई. उन्होंने दर्द के बावजूद मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार 8-10 से हार गईं और मेडल राउंड से चूक गईं.

उन्होंने कहा,"आखिरकार, नतीजा हमारे हाथ में नहीं होता. हर कोई जीतने के लिए ही वहां जाता है. कभी-कभी मैच अच्छा जाता है, तो कभी-कभी हम दबाव में आ जाते हैं." "पेरिस में मैं बहुत अच्छा खेल रही थी. लेकिन फिर मुझे चोट लग गई. एक एथलीट क्या कर सकता है? चोट किसी के बस में नहीं होती."

छोड़ा शिकायत करना, बदला गेम

एक ऐसी रेसलर के लिए जो बार-बार ऐसे करीबी मुकाबलों में हारती रही हो, उसके लिए निराशा में डूब जाना आसान था. निशा मानती हैं कि ऐसा हुआ भी. उन्होंने कहा,"जब आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, तब एक चोट सब कुछ बिगाड़ देती है और आप अगले छह महीनों तक ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर पाते. इससे हमारा मनोबल बहुत टूटता है. मैं सोचती थी, 'भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बार-बार चोट क्यों दे रहे हैं?' मैं बहुत शिकायत करती थी."

लेकिन उन्होंने सीखा है कि उन पलों के बारे में सोचते रहने से एक और चोट लग सकती है: मन की चोट. उन्होंने कहा,"अगर आप उस बात को पकड़े रहेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. आपको आगे खेलना है. मुझे लॉस एंजिल्स जाना है, मुझे मेडल जीतना है. अगर मुझे इतनी दूर जाना है, तो आप छोटी-छोटी बातों को पकड़कर नहीं बैठ सकते. आगे बढ़ने के लिए, आपको छोटी-छोटी बातों को पीछे छोड़ना होगा."

ओलंपिक मेडलिस्ट कोच के साथ किया काम

यह परिपक्वता उनकी रेसलिंग में लगातार हो रहे सुधार के साथ आई है. निशा का मानना ​​है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका अटैकिंग गेम और मूव्स शुरू करने की अपनी काबिलियत पर भरोसा है. लेकिन WFI द्वारा नियुक्त दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट जापानी कोच कोसेई अकाइशी के साथ काम करने से उनके खेल में एक नया आयाम भी जुड़ा है. उन्होंने कहा,"उनकी रेसलिंग भारतीय रेसलिंग से थोड़ी अलग है. उनके एक्शन और तकनीकें तेज़ होती हैं. उनमें गति और साफ़ तकनीकें होती हैं, जिनके लिए हम संघर्ष करते हैं."

सबसे बड़ा बदलाव ग्राउंड रेसलिंग के प्रति उनके नज़रिए में आया है. उन्होंने समझाया,"भारत में, अगर हम हफ़्ते में छह दिन ट्रेनिंग करते हैं, तो शायद एक दिन ग्राउंड पर काम करते हैं. उनकी ग्राउंड रेसलिंग बहुत मज़बूत है. जब हम किसी रेसलर को नीचे गिराते भी हैं, तब भी कभी-कभी हम फंस जाते हैं और आगे स्कोर नहीं कर पाते." 

"उनकी सोच अलग है. वे ग्राउंड रेसलिंग पर बहुत काम करते हैं. उनके पास कुछ ऐसी तकनीकें हैं जो हमारे लिए नई हैं और इससे हमें बहुत मदद मिली है." निशा को लगता है कि जापानी प्रभाव ने उन्हें एक बेहतर और संपूर्ण रेसलर बनाया है. उन्होंने कहा,"बेशक, वे मुझे एक बेहतर रेसलर बना रहे हैं."

अब नजरें एशियन गेम्स में गोल्ड पर

एशियाई खेल अब उस अंतर को पाटने का एक और मौका देते हैं जो निशा की काबिलियत और उनके मौजूदा मेडल रिकॉर्ड के बीच दिखता है. 
उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है. और न ही आत्मविश्वास की. वह बताती हैं कि 68 किग्रा कैटेगरी अब भारत के लिए कमज़ोर कड़ी नहीं रही. दिव्या काकरान ने इस कैटेगरी में एशियाई खेलों का ब्रॉन्ज़ मेडल जीता, जबकि किरण ने 76 किग्रा में ब्रॉन्ज़ जीता.

महिलाओं की भारी वज़न वाली कैटेगरी में भारतीय रेसलर्स ने भी इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर कॉम्पिटिशन दिखाया है. एशियाई खेलों में मुकाबला कड़ा होगा, क्योंकि कई रेसलर्स पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा ले चुके हैं. निशा ने कहा,"मैंने सभी के साथ मुकाबला किया है. कुछ के खिलाफ जीती हूं और कुछ के खिलाफ हारी हूं. यह एक कड़ा मुकाबला है." शायद उन्हें इसी चीज़ की ज़रूरत है. एक ऐसी रेसलर जिसका करियर बार-बार तब रुका जब कामयाबी बस मिलने ही वाली थी, उसके लिए एक और बड़ा टूर्नामेंट.

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