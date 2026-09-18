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एशियाई गेम्स 2026: मनु भाकर और तेजिंदरपाल सिंह तूर ओपनिंग सेरेमनी में होंगे ध्वजवाहक

मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचा और तूर ने एशियाई खेलों के पिछले दो संस्करणों में गोल्ड मेडल जीते हैं.

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एशियाई गेम्स 2026: मनु भाकर और तेजिंदरपाल सिंह तूर ओपनिंग सेरेमनी में होंगे ध्वजवाहक
मनु भाकर और तेजिंदरपाल सिंह तूर होंगे ध्वजवाहक

शुक्रवार को एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के तौर पर दो बार ओलंपिक मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर और मौजूदा शॉट पुट चैंपियन तेजिंदरपाल सिंह तूर के नामों का ऐलान किया गया. यह समारोह कल शनिवार को होना है. भारत के शेफ-डी-मिशन सहदेव यादव ने कहा, "मनु भाकर ध्वजवाहकों में से एक होंगी."

एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पुष्टि की कि तूर दूसरे ध्वजवाहक होंगे. मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचा और वो स्वतंत्र भारत की पहली ऐसी एथलीट बनीं जिन्होंने ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में दो मेडल जीते. तूर ने एशियाई खेलों के पिछले दो संस्करणों में गोल्ड मेडल जीते हैं.

एशियाई खेल एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है, जो हर चार साल में एक बार होता है. इनका आयोजन 'ओलंपिक काउंसिल ऑफ़ एशिया' (OCA) करता है. आने वाले खेलों में 45 देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ी 43 खेलों में हिस्सा लेंगे. यह खेलों का 20वां संस्करण होगा और तीसरी बार होगा जब जापान इस बड़े महाद्वीपीय आयोजन की मेज़बानी करेगा; इससे पहले उसने 1958 में टोक्यो और 1994 में हिरोशिमा में मेज़बानी की थी.

भारत इस महाद्वीपीय आयोजन में हांग्जो 2023 के अपने रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन से भी बेहतर करने के इरादे से जा रहा है, जहाँ उसने 28 गोल्ड मेडल समेत कुल 107 मेडल जीते थे. भारत पुरुष और महिला क्रिकेट और कबड्डी, दोनों में मौजूदा चैंपियन है, जबकि पुरुष हॉकी टीम भी मौजूदा चैंपियन के तौर पर उतर रही है.

पीवी सिंधु बैडमिंटन में भारत की चुनौती की अगुवाई करेंगी, जबकि मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग टीम का नेतृत्व करेंगी. शूटिंग में मनु भाकर देश के प्रमुख नामों में शामिल होंगी, और अमन सहरावत रेसलिंग में दांव-पेच आज़माएंगे. वहीं, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में अपना दम दिखाएंगी.

एथलेटिक्स में 75 से ज़्यादा भारतीय ट्रैक और फ़ील्ड एथलीट हिस्सा लेंगे, जिनमें गुलवीर सिंह, तेजस्विन शंकर, मुरली श्रीशंकर, ज्योति याराजी और पारुल चौधरी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जिनसे मेडल जीतने की उम्मीद है. शॉट पुट में तजिंदरपाल सिंह तूर दो बार के मौजूदा चैंपियन के तौर पर आइची-नागोया पहुंच रहे हैं. आर्चरी, सेलिंग, स्क्वैश, सर्फ़िंग और टेनिस में ओलंपिक कोटा भी हासिल करने का मौका होगा.

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