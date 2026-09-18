11.99 लाख में मिलेंगे लेदर सीट्स और 8-स्पीकर! Tata Sierra Legend Series लॉन्च, देखें नए वेरिएंट्स

Tata Motors ने अपनी पॉपुलर कार Sierra की नई रेंज Sierra Legend Series को भारत में पेश कर दिया है. ये नई Tata Sierra नए लुक के साथ आती है. Tata Sierra केबिन के भीतर प्रीमियम ट्रीटमेंट मिलती है. इसको 11.99 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है. आइए, आपको इसके फीचर्स और बाकी के डिटेल्स के बारे में बताते हैं.

Tata Sierra Legend Series की लाइन-अप

Legend Series बाजार में पहले से बिक रही स्टैंडर्ड Sierra रेंज के साथ ही बिकेगी. इसके वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें Smart+ L, Pure L, Pure L(O), Pure+ L और Adventure+ L ट्रिम्स शामिल हैं. हर हाई ट्रिम अपने पिछले वेरिएंट के सभी फीचर्स को बरकरार रखता है और उसमें आराम व सहूलियत की एक नई लेयर को जोड़ता है. ये आसान अप्रोच उन ग्राहकों के लिए कार चुनना बेहद सरल बना देती है जो बहुत बड़े बजट अंतर के बिना धीरे-धीरे बेहतर फीचर्स पर अपग्रेड करना चाहते हैं.

Tata Sierra के कलर्स

Sierra Legend Series को कई शानदार और प्रीमियम कलर्स में पेश किया गया है. इनमें प्रिस्टिन व्हाइट, प्योर ग्रे और कूर्ग क्लाउड्स शामिल हैं. इसके अलावा, Munnar Myst कलर इसके 'Pure L' वेरिएंट से मिलना शुरू होता है. जबकि Bengal Rouge - टिंटेड और अंडमान एडवेंचर कलर्स इसके खास टॉप 'Pure+ L' और 'Adventure+ L' वेरिएंट्स में ऑफर किए गए हैं.

Tata Sierra: के वेरिएंट्स

Smart+ L (बेस वेरिएंट से शुरुआत): इस शुरुआती मॉडल से ही केबिन के भीतर लेदर जैसी फिनिश वाली सीटें, दरवाजों पर प्रीमियम लेदर फिनिश ट्रिम और आर्मरेस्ट, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटो-फोल्डिंग बाहर के शीशे (ORVMs), फुल व्हील कवर्स के साथ 17-इंच के स्टील व्हील्स और रूफ रेल्स जैसे शानदार फीचर्स मिलते हैं. सुरक्षा के लिए, पूरी Series में छह एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स और ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक को स्टैंडर्ड रखा गया है.

Pure L: ये वेरिएंट ऊपर के सभी फीचर्स के साथ-साथ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8-स्पीकर वाला शानदार साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, गाइडलाइंस के साथ रियर पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, अलग-अलग ड्राइव मोड्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), 17-इंच के अलॉय व्हील्स और रियर वॉश-वाइपर जैसे फीचर्स जोड़ता है.

Pure+ L (प्रीमियम वेरिएंट): इस वेरिएंट में केबिन के भीतर पूरी तरह से लेदर ट्रीटमेंट मिलता है. इसके साथ ही, ड्राइवर के आराम के लिए थाई-सपोर्ट एक्सटेंडर के साथ 6-वे पावर-एडजस्टेबल सीट, पीछे बैठने वालों के लिए 'बॉस मोड', डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल (एसी), ड्राइवर के लिए वन-टच एंटी-पिंच विंडो, पीछे की रो में USB-C चार्जर्स और कई अन्य यूटिलिटी फीचर्स मिलते हैं.

Adventure+ L (सबसे टॉप वेरिएंट): ये Legend Series का सबसे प्रीमियम वेरिएंट है. इसमें 360-डिग्री एचडी सराउंड व्यू कैमरा सिस्टम (4Sight ब्लाइंड स्पॉट व्यू के साथ), फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ एलईडी फॉग लैंप्स, राइड को बेहद स्मूथ बनाने वाला 'सुपरग्लाइड' सस्पेंशन (फ्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पिंग के साथ), अलग-अलग रास्तों के लिए नॉर्मल/वेट/रफ, टेरेन मोड्स, बड़ी डिजिटल स्क्रीन, पीछे की सीट को टू-स्टेज रिकालइनिंग की सुविधा, रियर आर्मरेस्ट, मूड लाइटिंग, कूल्ड ग्लवबॉक्स और वायरलेस फोन चार्जिंग जैसे वर्ल्ड-क्लास फीचर्स दिए गए हैं.

Tata Sierra: पावरट्रेन

इंजन और पावर के मामले में Legend Series में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये गाड़ी पहले की तरह ही तीन दमदार इंजन ऑप्शन के साथ बिकती रहेगी.

Revotron 1.5L पेट्रोल इंजन

Kryojet 1.5L डीजल इंजन

Hyperion 1.5L TGDI (टर्बो पेट्रोल) इंजन

ट्रांसमिशन (गियरबॉक्स) के लिए ग्राहकों को वेरिएंट के आधार पर 6-स्पीड मैनुअल (6MT), 6-स्पीड ऑटोमैटिक (6AT) और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक (7DCA) के बेहतरीन ऑप्शन्स मिलेंगे.

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