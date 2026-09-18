एशियन गेम्स 2026: क्विंसी डिसूजा सेमीफाइनल में, भारत के पहले टेकबॉल मेडल से सिर्फ एक जीत दूर

टेकबॉल में डेब्यू करने वाली भारतीय खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने आइची-नागोया एशियन गेम्स में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा. उन्होंने शुक्रवार को महिला सिंगल्स इवेंट में दो जीत हासिल करके सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. क्विंसी ने ग्रुप A के अपने दूसरे मैच में जापान की युइना साकामोटो के खिलाफ जबरदस्त वापसी की. पहला गेम 10-12 से हारने के बाद उन्होंने अगले दो गेम 12-11 और 13-11 से जीते और कड़े मुकाबले में 2-1 से जीत हासिल की. डेब्यू करने वाली भारतीय खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने टेकबॉल महिला सिंगल्स इवेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए ग्रुप A के तीसरे मैच में कंबोडिया की कोएमयेन DY पर 2-0 से जीत हासिल की.
Indian debutant Quimcy Joaquim Dsouza continued her impressive campaign in the Teqball Women's Singles event, securing a 2–0 victory over Cambodia's Koemyean DY in Group A, Match 3.— SAI Media (@Media_SAI) September 18, 2026
Game 1: 12–9
Game 2: 12–7
With this victory, Quimcy has qualified directly for the semifinals of… pic.twitter.com/Ybnr4gq2pu
गेम 1: 12-9
गेम 2: 12-7
A strong comeback by Indian debutant Quimcy Joaquim Dsouza as she defeated Japan's Yuina Sakamoto 2–1 in the Women's Singles Group A – Match 2.— SAI Media (@Media_SAI) September 18, 2026
Game 1: 10–12
Game 2: 12–11
Game 3: 13–11
Quimcy fight back after losing the opening game and secure a hard-fought victory.
🇮🇳 All… pic.twitter.com/FnxaNiuJzr
इसके बाद, डेब्यू करने वाली भारतीय खिलाड़ी ने ग्रुप A के तीसरे मैच में कंबोडिया की कोएमयेन DY पर 2-0 से शानदार जीत दर्ज की. क्विंसी ने पहला गेम 12-9 से जीता और फिर मैच 12-7 से जीतकर महिला सिंगल्स इवेंट के सेमीफाइनल में सीधे जगह बनाई. क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने जबरदस्त वापसी करते हुए महिला सिंगल्स ग्रुप A के दूसरे मैच में जापान की युइना साकामोटो को 2-1 से हराया.
गेम 1: 10-12
गेम 2: 12-11
गेम 3: 13-11
(ANI इनपुट के साथ)
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