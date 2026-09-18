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एशियन गेम्स 2026: क्विंसी डिसूजा सेमीफाइनल में, भारत के पहले टेकबॉल मेडल से सिर्फ एक जीत दूर

जोआकिम डिसूजा ने आइची-नागोया एशियन गेम्स में टेकबॉल में महिला सिंगल्स इवेंट में दो जीत हासिल करके सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

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एशियन गेम्स 2026: क्विंसी डिसूजा सेमीफाइनल में, भारत के पहले टेकबॉल मेडल से सिर्फ एक जीत दूर
जोआकिम डिसूजा ने टेकबॉल में महिला सिंगल्स इवेंट सेमीफाइनल में मारी एंट्री

टेकबॉल में डेब्यू करने वाली भारतीय खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने आइची-नागोया एशियन गेम्स में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा. उन्होंने शुक्रवार को महिला सिंगल्स इवेंट में दो जीत हासिल करके सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. क्विंसी ने ग्रुप A के अपने दूसरे मैच में जापान की युइना साकामोटो के खिलाफ जबरदस्त वापसी की. पहला गेम 10-12 से हारने के बाद उन्होंने अगले दो गेम 12-11 और 13-11 से जीते और कड़े मुकाबले में 2-1 से जीत हासिल की. डेब्यू करने वाली भारतीय खिलाड़ी क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने टेकबॉल महिला सिंगल्स इवेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए ग्रुप A के तीसरे मैच में कंबोडिया की कोएमयेन DY पर 2-0 से जीत हासिल की.

गेम 1: 12-9
गेम 2: 12-7

इसके बाद, डेब्यू करने वाली भारतीय खिलाड़ी ने ग्रुप A के तीसरे मैच में कंबोडिया की कोएमयेन DY पर 2-0 से शानदार जीत दर्ज की. क्विंसी ने पहला गेम 12-9 से जीता और फिर मैच 12-7 से जीतकर महिला सिंगल्स इवेंट के सेमीफाइनल में सीधे जगह बनाई. क्विंसी जोआकिम डिसूजा ने जबरदस्त वापसी करते हुए महिला सिंगल्स ग्रुप A के दूसरे मैच में जापान की युइना साकामोटो को 2-1 से हराया.

गेम 1: 10-12
गेम 2: 12-11
गेम 3: 13-11

(ANI इनपुट के साथ)

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