भारतीय बैडमिंटन टीम ने पदक किया पक्का, डिटेल से जानें कैसे जीते अलग-अलग मैच

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है. क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जापान को 3-0 से हराया. इस जीत के साथ ही भारतीय पुरुष टीम ने एशियन गेम्स 2026 में अपना मेडल पक्का कर लिया है. लक्ष्य सेन ने शुरुआती सिंगल्स मैच में कोडाई नारोका की कड़ी चुनौती का सामना किया. इसके बाद सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स जोड़ी ने जीत दर्ज करते हुए भारत को सेमीफाइनल (अंतिम चार) में पहुंचने के करीब पहुंचाया. वहीं, अंत में आयुष शेट्टी ने कोकी वातानाबे को सीधे गेम में हराकर भारत की जीत पर मुहर लगा दी.

पिछड़ने के बाद जीते लक्ष्य

पहला गेम 11-21 से हारने के बाद लक्ष्य को काफी संघर्ष करना पड़ा. भारतीय खिलाड़ी ने जोरदार वापसी की और दूसरा गेम 21-5 से जीतकर मुकाबला निर्णायक गेम में पहुंचाया. तीसरे गेम में नारोका ने फिर से बढ़त बनाई और पांच अंकों की बढ़त ले ली, लेकिन लक्ष्य ने शानदार वापसी की. उन्होंने स्कोर 19-19 से बराबर किया और फिर अगले दो अंक जीतकर 11-21, 21-5, 21-19 से जीत हासिल की.

सात्विक साईराज और चिराग ने दिलाई बढ़त

इसके बाद दुनिया की नंबर 5 भारतीय जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना जापान की दुनिया की नंबर 9 जोड़ी ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी से हुआ. भारतीय जोड़ी ने कड़े मुकाबले वाले पहले गेम में 21-18 से जीत हासिल की. ​दूसरा गेम काफी रोमांचक रहा. जापान ने तीन मैच प्वाइंट बचाए और स्कोर 20-20 कर दिया. सात्विक और चिराग ने संयम बनाए रखा और आखिरकार 24-22 से जीत दर्ज कर भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई.



आयुष ने किया कांस्य सुनिश्चित

वहीं, मुकाबले को खत्म करने की जिम्मेदारी आयुष को सौंपी गई और युवा भारतीय खिलाड़ी ने वातानाबे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने शुरुआत से ही पहले गेम पर नियंत्रण बनाए रखा और इसे 21-10 से जीता. वातानाबे ने दूसरे गेम में वापसी की कोशिश की, लेकिन आयुष ने अपना दबदबा बनाए रखा और 11-5 की बढ़त के साथ गेम के आधे पड़ाव तक पहुंचे, उन्होंने आखिरकार यह मुकाबला 21-10, 21-19 से जीता, जिससे भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया और टीम के लिए कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो गया.

(भाषा)