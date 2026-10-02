एशियन गेम्स 2026: नीरज, यशदीप, धीरज का कमाल, मेंस रिकर्व टीम ने जीता सिल्वर

शुक्रवार को एशियाई खेलों में ओकाज़ाकी चुओ सोगो पार्क मल्टीपर्पस स्क्वायर में खेले गए फ़ाइनल में, भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज़ी टीम को नौ बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया से हार का सामना करना पड़ा और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. नीरज चौहान, यशदीप भोग और धीरज बोम्मादेवरा की भारतीय तिकड़ी को खिताबी मुकाबले में कोरियाई टीम (जिसमें किम जे डियोक, किम वूजिन और ली वूसोक शामिल थे) से 1-5 से हार मिली, जिससे ऐतिहासिक गोल्ड मेडल उनके हाथ से निकल गया और उन्हें सिल्वर मेडल मिला.

पुरुष रिकर्व टीम इवेंट में एशियाई खेलों में भारत का यह लगातार दूसरा सिल्वर मेडल है. इससे पहले हांगझोऊ 2023 में भी टीम फ़ाइनल में दक्षिण कोरिया से हार गई थी. ओलंपियन बोम्मादेवरा उस सिल्वर मेडल जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे. भारतीय तीरंदाजों के लिए कोरियाई टीम को हराना मुश्किल रहा. वे केवल एक सेट टाई कर पाए, जबकि दो सेट हार गए. पहले सेट में छह तीरों से 56-56 अंक बनाने के बाद भारत और कोरिया को एक-एक अंक मिला.

हालांकि, नौ बार की चैंपियन टीम ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा और भारतीय तीरंदाजों की कुछ गलतियों का फायदा उठाते हुए 57-40 के स्कोर से दूसरा सेट जीत लिया. 3-1 की बढ़त के साथ कोरिया ने तीसरा सेट भी 56-54 के स्कोर से जीत लिया. उन्होंने आखिरी सेट में नौ से कम अंक का कोई शॉट नहीं लगाया, जबकि भारत का एक शॉट सात अंक का रहा.

दोनों टीमों ने फ़ाइनल की शुरुआत पहले सेट में 1-1 के टाई के साथ की. शुरुआती सेट में दोनों टीमों ने 56-56 अंक बनाए और तीन-तीन बार 10 अंक हासिल किए. भारतीय तीरंदाजों के पास पहला सेट जीतने का अच्छा मौका था, क्योंकि कोरिया के 56 अंकों के स्कोर को पार करने के लिए उन्हें आखिरी तीन तीरों से 28 अंकों की ज़रूरत थी. लेकिन वे 10, 8 और 9 अंक ही हासिल कर पाए, जिससे उन्हें उन तीन तीरों से 27 अंक मिले और वे कोरिया के साथ टाई पर रहे.

कोरियन खिलाड़ियों ने दूसरे सेट में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने चार बार 10-पॉइंट वाले निशाने लगाए, जबकि भारतीय खिलाड़ी एक बार भी 10-पॉइंट का निशाना नहीं लगा पाए. यशदीप और नीरज ने एक-एक बार 8-पॉइंट का निशाना लगाया, जबकि धीरज का निशाना थोड़ा भटक गया और उन्होंने दो बार 8-पॉइंट हासिल किए. इस तरह कोरिया ने दूसरा सेट 57-50 से जीत लिया.

आखिरी सेट में गलती की गुंजाइश कम थी. भारत ने तीसरे सेट के पहले तीन तीरों से 28 पॉइंट हासिल किए; नीरज ने 10-पॉइंट का निशाना लगाया, जबकि यशदीप और धीरज ने 9-पॉइंट हासिल किए. कोरिया ने भी जवाब में 28 पॉइंट बनाए, जिससे भारत की उम्मीदें बनी रहीं, लेकिन नीरज ने सेट के चौथे तीर से 7 पॉइंट ही हासिल किए, जबकि यशदीप ने 9 और धीरज ने 10 का निशाना लगाया. कोरिया को सेट और मैच जीतने के लिए 27 पॉइंट की ज़रूरत थी, और उन्होंने आखिरी तीन तीरों से 28 पॉइंट हासिल करके सेट 56-54 से और मैच 5-1 से जीत लिया.

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