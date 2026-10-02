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भारत-पाकिस्तान फाइनल: गोल्ड मेडल मैच में बारिश बनेगी विलेन? मुकाबला हुआ रद्द तो कौन बनेगा चैंपियन

सेमीफाइनल में श्रीलंका पर 124 रन की जबरदस्त जीत के बाद भारत शनिवार को 2026 एशियाई खेलों में पुरुषों के क्रिकेट इवेंट के फाइनल में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करने के लिए तैयार है.

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भारत-पाकिस्तान फाइनल: गोल्ड मेडल मैच में बारिश बनेगी विलेन? मुकाबला हुआ रद्द तो कौन बनेगा चैंपियन
भारत-पाकिस्तान फाइनल बारिश से धुला तो कौन बनेगा चैंपियन?

एशियाड में भारत और पाकिस्तान पहली बार एक-दूसरे का सामना करेंगे. यह मुकाबला सबसे बड़े इनाम यानी गोल्ड मेडल के लिए होगा, जिसमें दोनों देशों की पुरुष टीमें शनिवार को कोरोजी स्पोर्ट्स पार्क में भिड़ेंगी. डिफेंडिंग चैंपियन भारत क्रिकेट इवेंट में अपने दूसरे एशियाई खेलों में हिस्सा ले रहा है. हांगझोऊ 2023 खेलों के बाद से खेले गए पांच मैचों में उनका सामना अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से नहीं हुआ है. महिला क्रिकेट इवेंट में भी यही स्थिति है. हरमनप्रीत कौर की टीम, जिसने हाल ही में श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता था, एशियाई खेलों में 'वुमन इन ग्रीन' (पाकिस्तान महिला टीम) से नहीं भिड़ी है.

श्रीलंका को रौंदकर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया

सेमीफाइनल में  भारत ने मुश्किल पिच पर श्रीलंका की कमजोर टीम के खिलाफ आसानी से जीत हासिल की. ​​ईशान किशन और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम ने 124 रनों से बड़ी जीत दर्ज की. दूसरी ओर, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 112 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए छह विकेट से जीत हासिल की. ​​बारिश के कारण मैच 13 ओवर का कर दिया गया था और पाकिस्तान ने नौ गेंदें शेष रहते जीत दर्ज की. निशिन में बारिश के कारण दोनों टीमों के क्वार्टर फाइनल मैच रद्द हो गए थे, और सेमीफाइनल ही इन खेलों में उनका पहला मुकाबला था.

किशन ने 46 गेंदों में पांच छक्कों और चार चौकों की मदद से शानदार 80 रन बनाए, जबकि युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने भी 21 गेंदों में 38 रनों की मजबूत शुरुआत दी, जिससे भारत ने 169/7 का अच्छा स्कोर खड़ा किया. श्रीलंकाई टीम के खिलाफ 170 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए, भारत के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने विपक्षी टीम के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया. 

उन्होंने दूसरे हाफ की शुरुआत एक 'डबल-विकेट ओवर' के साथ की, जिसमें ओपनर सिनेथ जयवर्धने और कीपर-बल्लेबाज सोहन डी लिवेरा बिना खाता खोले आउट हो गए.  उन्होंने 2-7 के आंकड़े हासिल किए, जबकि अक्षर पटेल ने 2-8 और अभिषेक शर्मा ने भी 2-2 विकेट लिए. भारत ने श्रीलंका को 45 रन पर ऑलआउट कर बड़ी जीत दर्ज की.

पाकिस्तान ने 9 गेंद रहते हासिल की जीत

पाकिस्तानी गेंदबाजों ने बांग्लादेश को 111/7 पर रोकने के लिए शानदार गेंदबाजी की. अयूब का सामना करना खास तौर पर मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने अपने दो ओवरों में सिर्फ़ तीन रन देकर एक विकेट लिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को तब झटका लगा जब दूसरे ओवर में महेदी हसन ने साहिबज़ादा फरहान को आउट कर दिया. माज़ सदाकत (7 गेंदों पर 15 रन), उस्मान खान (9 गेंदों पर 14 रन) और सैम अयूब (12 गेंदों पर 21 रन) ने अपनी छोटी लेकिन असरदार पारियों से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया.

पाकिस्तान का स्कोर 76/4 था, और फिर उन्हें वह ओवर मिला जिसकी उन्हें ज़रूरत थी. अब्दुल समद और हसन नवाज़ ने मुस्तफिजुर रहमान के 10वें ओवर में 23 रन बटोरे, जिसमें से अकेले समद ने 22 रन बनाए. इसके बाद 'मेन इन ग्रीन' को 18 गेंदों पर 13 रनों की ज़रूरत थी, और वे मुश्किल काम पूरा कर चुके थे. नवाज़ ने 12वें ओवर में विजयी चौका लगाकर मैच जिताया.

फाइनल में सबकी नजरें मौसम पर

फैंस को इस मुकाबला का बेसब्री से इंतजार है और उनकी नजरें निशिन के मौसम पर टिकी होंगी, क्योंकि बारिश खेल में खलल डाल सकती है. एक्यूवेदर के अनुसार, सुबह बारिश की 62% संभावना है, जिसके दोपहर तक घटकर 25% होने की उम्मीद है. तापमान के लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने और आसमान में करीब 37% बादल छाए रहने की संभावना है.

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अगर रद्द हुआ फाइनल को किसे मिलेगा गोल्ड मेडल?

हांगझोऊ में हुए 2023 एशियन गेम्स में, अफ़गानिस्तान के साथ फ़ाइनल मैच बारिश की वजह से धुल जाने के बाद भारत ने पुरुषों के क्रिकेट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था. टी20I में बेहतर रैंकिंग वाली टीम होने के नाते भारत को चैंपियन घोषित किया गया था. इन खेलों का क्वार्टर फाइनल भी बारिश में धुल गए थे और  सेमीफाइनल के लिए भी यही नियम थे. हालांकि, फाइनल में ऐसा नहीं होगा. मौजूदा टूर्नामेंट के नियमों के मुताबिक, अगर मैच बिना किसी नतीजे के रद्द हो जाता है, तो दोनों फाइनलिस्ट के बीच गोल्ड मेडल साझा किया जाएगा.

ऐसी हैं दोनों टीमें

पाकिस्तान टीम: साहिबजादा फरहान (कप्तान), माज सदाकत, उस्मान खान (विकेटकीपर), सईम अयूब, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफात मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, सुफयान मोकिम, साद मसूद, अली रजा, आकिफ जावेद, हैदर अली

भारत टीम: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर, विप्रज निगम.

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