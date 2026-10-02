एशियन गेम्स 2026: धीरज-कुमकुम ने खत्म किया सालों का इंतजार, पहली बार रिकर्व मिक्स्ड टीम ने जीता सिल्वर

शुक्रवार को भारतीय महिला रिकर्व टीम ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया और एशियाई खेलों में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता. अनुभवी अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और 17 साल की कुमकुम मोहोद ने तेज़ हवाओं जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना संयम बनाए रखा और मौजूदा चैंपियन को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की. इसके बाद कुमकुम ने धीरज बोम्मादेवरा के साथ मिलकर मिक्स्ड टीम इवेंट में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीता. फाइनल में भारतीय जोड़ी चीन से 3-5 (34-38 35-37 37-36 37-37) से हार गई.

पूरे दिन शानदार प्रदर्शन करने वाली युवा कुमकुम का फॉर्म मिक्स्ड टीम फाइनल में थोड़ा गिर गया. वह सिर्फ़ एक बार 10-पॉइंट का निशाना लगा पाईं, जबकि कई बार 8 और एक बार 7-पॉइंट का निशाना लगाया. वहीं, चीन की मेंगकी ली ने पांच बार 10-पॉइंट का निशाना लगाकर जीत पक्की की. इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम का शानदार सफर जारी रहा. टीम ने मई में शंघाई में वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीतकर पांच साल का इंतज़ार खत्म किया था, जहां उन्होंने सेमीफाइनल में कोरिया को हराया था.

यह वही भारतीय टीम थी जिसने शंघाई में जीत हासिल की थी, बस कीर्ति ने पूर्व वर्ल्ड नंबर वन दीपिका कुमारी की जगह ली थी, जो सिलेक्शन ट्रायल के ज़रिए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर पाई थीं. दोनों टीमों ने शुरुआती दो सेट बराबर खेले; दोनों सेट क्रमशः 54 और 56 पॉइंट पर बराबरी पर छूटे और कोई भी टीम शुरुआती बढ़त नहीं बना पाई.

कोरियाई टीम - जिसमें टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की सदस्य कांग चेयंग के साथ ओह येजिन और ली युंजी शामिल थीं - तीसरे सेट में लड़खड़ा गई और लगातार तीन बार 8-पॉइंट का निशाना लगाकर 52 पॉइंट ही बना पाई. भारत ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और 55 पॉइंट का निशाना लगाकर सेट जीता और 4-2 की बढ़त बना ली.

दबाव में कोरिया ने चौथे सेट में 54 पॉइंट के साथ वापसी की. कीर्ति ने 8 के स्कोर से शुरुआत की, लेकिन रिव्यू के बाद उनके तीर का स्कोर 9 कर दिया गया, जिससे भारत का कुल स्कोर 54 हो गया. स्कोर बराबर थे, लेकिन भारत के लिए यह सेट जीतने और मज़बूत दक्षिण कोरियाई तिकड़ी पर एक यादगार जीत हासिल करने के लिए काफ़ी था.

इससे पहले भारत ने सेमीफ़ाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों के फ़ाइनल में जगह बनाई थी. महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा में मिली यह जीत इन खेलों में भारत का चौथा तीरंदाज़ी गोल्ड मेडल है. इससे पहले पुरुषों की कंपाउंड, महिलाओं की कंपाउंड और मिक्स्ड कंपाउंड टीमों ने भी गोल्ड मेडल जीते थे.

भारतीय महिला रिकर्व टीम ने हांग्जो में हुए 2023 एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था. इससे पहले कुमकुम और धीरज की जोड़ी ने जापान को 5-3 से हराकर मिक्स्ड रिकर्व फ़ाइनल में जगह बनाई थी. भारतीयों ने धीमी शुरुआत की और पहला सेट 37-38 से गंवा दिया, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपनी लय हासिल की. दूसरा सेट बराबरी पर छूटा, फिर उन्होंने तीसरा सेट जीता और स्कोर 3-3 से बराबर कर लिया.

इसके बाद धीरज और कुमकुम ने जापान के एक महंगे 7-पॉइंट वाले शॉट का फ़ायदा उठाया और चौथा सेट 37-35 से जीतकर रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत के लिए पहली बार एशियाई खेलों के फ़ाइनल में जगह पक्की की.

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