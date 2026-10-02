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"दूसरे राउंड तक पहुंच जाएंगे..." 2027 वर्ल्ड कप फार्मेट को लेकर पूर्व भारतीय स्टार ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक

पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल की मानें तो जिस तरह से वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल है, उससे पाकिस्तान को हुआ है.

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"दूसरे राउंड तक पहुंच जाएंगे..." 2027 वर्ल्ड कप फार्मेट को लेकर पूर्व भारतीय स्टार ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक
वर्ल्ड कप के शेड्यूल के बाद पार्थिव पटेल ने पाकिस्तान को ट्रोल किया है

गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल जारी किया, जिसके बाद भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मज़ाक उड़ाया. इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें होंगी, जिन्हें ग्रुप ए और बी में बांटा गया है. हर ग्रुप में छह टीमें हैं. पाकिस्तान को भारत, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है. ग्रुप की इन पांच टीमों के साथ क्वालिफायर ए की टीम भी जुड़ेगी. हर ग्रुप की टॉप तीन टीमें सुपर 7 फेज में पहुंचेंगी. दोनों ग्रुप में चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों में से सबसे बेहतर टीम सातवीं और आखिरी जगह हासिल करेगी.

ग्रुप स्टेज से सुपर 7 में कोई भी पॉइंट आगे नहीं ले जाया जाएगा, जिसका मतलब है कि टीमें राउंड-रॉबिन फ़ॉर्मेट में खेलेंगी. हर टीम को 25 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच छह और मैच खेलने को मिलेंगे. सुपर 7 फ़ेज़ की टॉप चार टीमें सेमी-फ़ाइनल में पहुंचेंगी.

स्टार स्पोर्ट्स पर शेड्यूल के बारे में बात करते हुए, पार्थिव ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मज़ाक उड़ाया. पार्थिव पटेल ने कहा,"टीमें अपनी सोच के हिसाब से अलग-अलग तरह से सोचती हैं. भारत ज़रूर सोच रहा होगा कि वे कम से कम सेमी-फ़ाइनल तक तो पहुंच ही जाएंगे. वहीं, इस शेड्यूल को देखकर पाकिस्तान ज़रूर सोच रहा होगा, 'हम पक्का सुपर 7 स्टेज तक पहुंच जाएंगे, और फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है."

पार्थिव ने कहा,"पाकिस्तान इस शेड्यूल को देखकर खुश होगा. वे ज़रूर सोच रहे होंगे कि वे दूसरे राउंड में पहुंच जाएंगे." ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वर्ल्ड कप का मौजूदा चैंपियन है, जिसने अहमदाबाद में 2023 के फ़ाइनल में भारत को छह विकेट से हराया था. वहीं, पाकिस्तान नौ मैचों में चार जीत और पाँच हार के साथ पाँचवें स्थान पर रहा था.

क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 का ग्रुप स्टेज 7 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें केप टाउन में भारत का मुक़ाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा - यह 2023 वर्ल्ड कप फ़ाइनल जैसा ही मुक़ाबला होगा. दक्षिण अफ़्रीका 9 अक्टूबर को केप टाउन में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, जबकि सह-मेज़बान ज़िम्बाब्वे उसी दिन बुलावायो में क्वालिफ़ायर ए का सामना करेगा. भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मुक़ाबला 10 अक्टूबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा.

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Parthiv Ajay Patel, India, Cricket
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