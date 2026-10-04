एशियन गेम्स 2026 क्लोजिंग सेरेमनी आज, भारत में फ्री में कैसे देखें LIVE?

आइची-नागोया एशियाई गेम्स 2026 का समापन 4 अक्टूबर को यानी आज होगा. क्लोजिंग सेरेमनी के साथ ही दो हफ्ते से ज्यादा समय तक चले खेलों का सिलसिला खत्म हो जाएगा. एशियन गेम्स का यह क्लोजिंग सेरेमनी जापान के नागोया में 'नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम' में आयोजित किया जाएगा. यही वह जगह है जहां इन खेलों का उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया गया था. भारतीय फैन्स के लिए, क्लोजिंग सेरेमनी एक यादगार कैंपेन का जश्न मनाने का आखिरी मौका होगा, जिसमें एथलीटों ने शूटिंग, आर्चरी, गोल्फ़, हॉकी, रेसलिंग, बॉक्सिंग और कई अन्य खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया.

एशियन गेम्स 2026 की क्लोजिंग सेरेमनी कब और कहां देख पाएंगे लाइव टेलीकास्ट

क्लोजिंग सेरेमनी 4 अक्टूबर को होगी और यह जापान के लोकल समय के अनुसार शाम 6 बजे से और भारत में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी. यह इवेंट नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा.

भारत में कहां देख पाएंगे लाइव टेलीकास्ट

भारत में फैंस इस सेरेमनी को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर लाइव देख सकते हैं. जो लोग डिजिटल रूप से देखना पसंद करते हैं, उनके लिए यह इवेंट सोनी लिव (Sony LIV) ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

भारत में फ्री में कहां देख पाएंगे लाइव टेलीकास्ट

एशियन गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी का लाइव टेलीकास्ट भारत में फ्री में DD स्पोर्ट्स पर देख पाएंगे.

क्लोजिंग सेरेमनी में क्या-क्या होगा खास

क्लोजिंग सेरेमनी में पारंपरिक समापन कार्यक्रम होंगे, जिसमें एथलीटों की परेड और गेम्स का औपचारिक समापन शामिल है, जिसके बाद ध्यान एशियन गेम्स के अगले एडिशन की ओर जाएगा. आयोजक समिति ने मुख्य सेरेमनी से पहले एक वार्म-अप प्रोग्राम की भी घोषणा की है. प्री-सेरेमनी शो लोकल समय के अनुसार शाम 4 बजे शुरू होगा, जिसमें जापानी गर्ल ग्रुप MYERA, सिंगर और एक्टर मसाया किमुरा, एशियन गेम्स एंबेसडर कायोको ओकुबो और निप्पॉन स्पोर्ट साइंस यूनिवर्सिटी की एक टीम परफॉर्म करेगी.

नीरू ढांडा तिरंगे के साथ भारत का नेतृत्व करेंगी

एशियन गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक की घोषणा पहले ही हो चुकी है. शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करने वाली नीरू ढांडा, नागोया में क्लोजिंग समारोह के दौरान भारतीय ध्वज लेकर चलेंगी. ढांडा ने आइची-नागोया में दो गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीता. वह व्यक्तिगत ट्रैप शूटिंग में एशियन गेम्स का गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं, इसके बाद उन्होंने महिला टीम इवेंट में सिल्वर और कायन चेनाई के साथ मिक्स्ड टीम ट्रैप इवेंट में एक और गोल्ड जीता.दिलचस्प बात यह है कि ढांडा अपने शूटिंग इवेंट्स पूरे करने के बाद भारत लौट आई थीं, लेकिन इस सम्मान के लिए वापस जापान जा रही हैं. रिपोर्टों के अनुसार, 3 अक्टूबर तक पुरुष ध्वजवाहक की घोषणा नहीं की गई थी.

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