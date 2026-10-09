Hockey Asian Champions: नहीं चली न्यूट्रल वेन्यू की जिद, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी से कटा पाकिस्तान का नाम

पाकिस्तान ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है. पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन (PHF) ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव का हवाला देते हुए मांग की थी कि उसके मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएं. भारत ने टूर्नामेंट को किसी दूसरे देश में ले जाने से इनकार कर दिया. इसके बाद, पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को छह टीमों वाले इस टूर्नामेंट में शामिल किया गया है. यह टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में होने वाला है.

दरअसल, पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि उसकी टीम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन (FIH) से जुड़ी किसी भी टीम के खिलाफ खेलने को तैयार है, जिसमें भारत भी शामिल है, लेकिन मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होने चाहिए. इससे पहले, ऐसी खबरें आई थीं कि पाकिस्तान की टीम का भारत दौरा उसकी सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा.

शेड्यूल के अनुसार ही होगा आयोजन

भारत ने पाकिस्तान की मांग नहीं मानी और तय कार्यक्रम के अनुसार टूर्नामेंट आयोजित करने का फैसला किया है. इसके बाद पाकिस्तान ने प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया. एशियन हॉकी फेडरेशन ने उसकी जगह बांग्लादेश को शामिल किया. यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान भारत में किसी टूर्नामेंट से हटा है. पाकिस्तान पहले भी भारत में आयोजित हॉकी टूर्नामेंट से हट चुका है. उसने भारत में आयोजित एशिया कप में हिस्सा नहीं लिया था. इसके अलावा, पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम 2025 में भारत में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप से हट गई थी.

जालंधर में लीग मैच, मोहाली में नॉकआउट

एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सभी लीग-स्टेज के मैच जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे. इसके बाद नॉकआउट मैच मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में होंगे. सेमी-फाइनल और फाइनल की सही तारीखों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

टूर्नामेंट में भारत समेत छह टीमें

पाकिस्तान के हटने और बांग्लादेश के शामिल होने के बाद, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे. एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 2011 में हुई थी. भारतीय टीम ने अब तक पांच बार खिताब जीता है. 2018 में, ओमान के मस्कट में भारी बारिश के कारण कोई खेल नहीं हो पाया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान ने ट्रॉफ़ी साझा की.

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