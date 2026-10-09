तुरंत दिल्ली आओ...बन गई ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट में गैरहाजिर कांग्रेस सांसदों की लिस्ट, दफ्तर से पहुंचा फोन

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल पिछले तीन दिनों से जारी है. इंडिया गठबंधन के सांसद इसमें उसका साथ दे रहे हैं. कांग्रेस सांसदों ने राहुल और प्रियंका की अगुवाई में विरोध-प्रदर्शन किया. लेकिन कुछ सासंद ऐसे भी हैं जो इस प्रदर्शन में गैरहाजिर रहे. ऐसे सांसदों से कांग्रेस खफा है. सूत्रों के मुताबिक,कांग्रेस नेताओं ने प्रोटेस्ट में गैरहजिर रहने वाले महाराष्ट्र के सांसदों से जवाब मांगा है.

गैरहाजिर सांसदों को दिल्ली बुलाया

दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन में गैरहाजिर रहने वाले सांसदों को तुरंत दिल्ली पहुंचने की चेतावनी दी गई है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के तीन दिन में प्रोटेस्ट में मौजूद नहीं रहने वाले सांसदों की लिस्ट बनाई गई थी. गैरहाजिर रहने वाले सांसदों को कांग्रेस पार्टी नेताओं के ऑफिस से फोन किया गया. उनसे राहुल गांधी के प्रोटेस्ट में शामिल न होने के बारे में पूछा गया है.

प्रदर्शन के लिए दिल्ली क्यों नहीं आए?

बता दें कि केसी वेणुगोपाल का ऑफिस प्रोटेस्ट के हर दिन का रिव्यू कर रहा है. वह ये भी देख रहा है कि कौन-कौन सांसद दिल्ली आकर इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए हैं. उनसे फोन पर प्रोटेस्ट में शामिल न होने के बारे में पूछा गया और तुरंत दिल्ली में आने का भी आदेश दिया गया है.

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल

बता दें कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को शुरू हुआ था. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य नेताओं के साथ बुधवार को दिल्ली में शांगरी-ला होटल के पास एक गोल चक्कर पर धरना दिया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटाकर हिरासत में ले लिया था. वे सभी बसों में सवार होकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन स्थल की ओर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. गुरुवार को भी सभी सांसद लंच पर एकजुट हुए थे.

महाराष्ट्र से दिल्ली न आने वाले सांसदों की बनी लिस्ट

इस बीच पार्टी का ध्यान महाराष्ट्र के उन सांसदों पर गया जो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं आए. उनकी लिस्ट बनाई गई और उन सभी को फोन कर न आने का कारण पूछा गया और जल्द दिल्ली आने की चेतावनी भी दी गई.

ये वीडियो भी देखें-

ये भी पढ़ें-धरने पर रोल, प्रोटेस्ट से पहले लंच...राहुल के फूड ट्रेल में क्या कोई पॉलिटिकल मैसेज भी है?