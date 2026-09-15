विज्ञापन
विशेष लिंक

भारत को मिला भाला फेंकने वाला 'तेज गेंदबाज', नीरज चोपड़ा के बाद 80m पार करने वाले भारत के 8वें जैवलिन थ्रोअर बने

तमिलनाडु के मनोज कुमार ने इंडियन सीरीज फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की जैवलिन थ्रो इवेंट में 80.73 मीटर का अपना अब तक का सबसे बेहतरीन थ्रो किया और दूसरा स्थान हासिल किया था.

Read Time: 4 mins
trusted source trusted source
Share
भारत को मिला भाला फेंकने वाला 'तेज गेंदबाज', नीरज चोपड़ा के बाद 80m पार करने वाले भारत के 8वें जैवलिन थ्रोअर बने
पथिरागे के बाद भारत को मिला भाला फेंकने वाला 'तेज गेंदबाज'

क्रिकेट और एथलेटिक्स की दुनिया शायद ही कभी एक-दूसरे से मिलती हैं, लेकिन  जैवलिन थ्रो में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे जानकर हर कोई हैरान है. दरअसल, श्रीलंका के रुमेश पथिरागे और  भारत के जैवलिन थ्रोअर मनोज कुमार साबित कर रहे हैं कि एक तेज गेंदबाज़ की स्किल्स जैवलिन थ्रो में भी सफलता दिला सकती हैं. श्रीलंका के पथिरागे की तरह, जो जैवलिन में आने से पहले लगभग 134 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर भारत के जैवलिन थ्रोअर मनोज कुमार चल रहे हैं. मनोज कुमार ने भी पथिरागे की राह पर चलकर अपना करियर क्रिकेट के बजाय जैवलिन में चुना और एशिया के बेहतरीन थ्रोअर्स में से एक बनने की राह पर खड़े हैं. 

भारत के मनोज कुमार ने हाल ही में नई दिल्ली में हुई इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल में 80.73 मीटर का अपना अब तक का सबसे अच्छा थ्रो करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.  इसके साथ ही वे 80 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले 21वें भारतीय जैवलिन थ्रोअर बने. वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले तमिलनाडु के पहले एथलीट भी हैं. उनके प्रदर्शन ने तेज गेंदबाजी और जैवलिन थ्रो के बीच संबंध पर चर्चा छेड़ दी , 

मनोज की तुलना पथिरागे से तुलना होना तो लाजमी है. दोनों एथलीट्स का बैकग्राउंड तेज गेंदबाजी से जुड़ा रहा है और उन्होंने उसी आधार का इस्तेमाल करके जबरदस्त थ्रोइंग पावर हासिल की है. आज पथिरागे दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बन चुके हैं.  वहीं मनोज कुमार को अब एक उभरते हुए टैलेंट के तौर पर देखा जा रहा है, जो आने वाले सालों में भारत के लिए बड़ा नाम बन सकते हैं.

नीरज चोपड़ा की सफलता के बाद भारत में जैवलिन की लोकप्रियता काफी आगे बढ़ी है. इसलिए 80-मीटर का हर नया थ्रो लोगों का ध्यान खींचता है. मनोज कुमार के लिए, उस बाधा को पार करना न सिर्फ एक पर्सनल माइलस्टोन है, बल्कि इस बात का भी संकेत है कि भारत में जैवलिन के क्षेत्र में लगातार नए और शानदार टैलेंट सामने आ रहे हैं.    

मनोज कुमार रह चुके हैं तेज गेंदबाज 

कोविड-19 महामारी के दौरान जैवलिन थ्रो अपनाने से पहले मनोज क्रिकेट में तेज़ गेंदबाज़ थे. शुरुआती सालों में कोचिंग की सीमित मदद के बावजूद, उन्होंने महान थ्रोअर जान जेलेजनी और एंड्रियास थोरकिल्डसेन के वीडियो देखकर खेल सीखा. मनोज का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा. बड़ी सफलता हासिल करने से पहले उन्होंने साधारण उपकरणों के साथ ट्रेनिंग की, चोटों का सामना किया और अपेंडिक्स की सर्जरी से भी उबरकर वापसी की. इस सीजन में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 77.82 मीटर से बेहतर करके 80.73 मीटर तक पहुंचाया और भारत के उभरते हुए जैवलिन टैलेंट के तौर पर अपनी पहचान बनाई.

तेज गेंदबाजी से शुरू हुआ सफर, अब बने दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर

बता दें कि श्रीलंका के पथिरागे का भी सफल क्रिकेट में तेज गेंदबाज से शुरू हुआ था. अपने शुरुआती समय में वे 134 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते थे और 2019 की राष्ट्रीय टैलेंट हंट में अंडर-18 वर्ग में 134 किलोमीटर प्रति घंटे की गति दर्ज की थी. उस टूर्नामेंट में वह श्रीलंका और  आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी ईशान मलिंगा से पीछे दूसरे स्थान पर रहे थे.

दुनिया के टॉप 10 जैवलिन थ्रोअर (1 सितंबर 2026)

  1. पथिरागे (श्रीलंका) - 1379 अंक
  2. एंडरसन पीटर्स (ग्रेनेडा) - 1340 अंक
  3. जूलियन वेबर (जर्मनी) - 1316 अंक
  4. कर्टिस थॉम्पसन (अमेरिका) – 1315 अंक
  5. केशोर्न वालकॉट (त्रिनिदाद एवं टोबैगो) - 1294 अंक
  6. नीरज चोपड़ा (भारत)- 1285 अंक
  7. जूलियस येगो (केन्या) - 1248 अंक
  8. सचिन यादव (भारत)- 1245 अंक
  9. डेविड वेगनर (पोलैंड) - 1240 अंक
  10. अरशद नदीम (पाकिस्तान) - 1234 अंक

ये भी पढ़ें- नीरज चोपड़ा टॉप-5 में, पथिरागे नंबर-3, वर्ल्ड चैंपियनशिप इतिहास में सबसे दूर भाला फेंकने वाले टॉप-10 जैवलिन थ्रोअर

ये भी पढ़ें- भारत-अफगानिस्तान दूसरा टी20 आज , फ्री में कैसे देखें LIVE मुकाबला?

ये भी पढ़ें- वरुण चक्रवर्ती- वैभव सूर्यवंशी बाहर, संजू-अभिषेक ओपनर, अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी-20 में ऐसी हो सकती है भारतीय प्लेइंग 11

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sports News, Asian Games 2026, Neeraj Chopra, Rumesh Pathirage
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com