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हरियाणा में दफन करने के 24 घंटे बाद ही क्यों खोदी गई महिला की कब्र

हरियाणा के हांसी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 20 वर्षीय युवती की मौत के बाद परिजनों ने शव दफना दिया, लेकिन मौत को लेकर शिकायत मिलने पर पुलिस ने 24 घंटे बाद कब्र खुदवाकर शव बाहर निकलवा लिया.

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हरियाणा में दफन करने के 24 घंटे बाद ही क्यों खोदी गई महिला की कब्र
हरियाणा में युवती की मौत पर सस्पेंस, 24 घंटे बाद कब्र से निकाला शव
PTI
हांसी:

हरियाणा के हांसी जिले में एक 20 वर्षीय युवती की संदिग्ध मौत का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. युवती के परिजनों ने मौत के बाद उसका शव दफना दिया था, लेकिन मामले को लेकर शिकायत मिलने पर पुलिस हरकत में आ गई. करीब 24 घंटे बाद प्रशासन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और फोरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में कब्र से शव बाहर निकलवाया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवती की मौत की असली वजह और परिस्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी.

शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हांसी क्षेत्र के गुराना गांव की रहने वाली करीब 20 वर्षीय युवती की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. परिजनों ने धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करते हुए शव को दफना दिया. मौत के बाद गांव में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. इसी बीच किसी व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर मौत को संदिग्ध बताया और मामले की जांच की मांग की.

कब्र से शव निकालकर ले जाती हुई पुलिस की टीम

कब्र से शव निकालकर ले जाती हुई पुलिस की टीम

24 घंटे बाद कब्र से निकाला गया शव

शिकायत मिलने के बाद नारनौंद थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया. प्रशासन की ओर से हांसी के नायब तहसीलदार खुर्शीद अहमद को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया. सोमवार शाम पुलिस, फोरेंसिक टीम और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कब्रिस्तान पहुंची. अधिकारियों की निगरानी में कब्र खोदकर युवती का शव बाहर निकाला गया. कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था.

घटना की जानकारी देते हुए अधिकारी

घटना की जानकारी देते हुए अधिकारी

9 सितंबर को घर से गई थी युवती

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक युवती 9 सितंबर को घर से कहीं चली गई थी. वह 11 सितंबर को वापस घर लौटी थी. इसके कुछ दिन बाद रविवार को उसकी मौत हो गई. युवती के घर लौटने और उसके बाद अचानक हुई मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिनकी जांच पुलिस कर रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

ड्यूटी मजिस्ट्रेट खुर्शीद अहमद ने बताया कि संदिग्ध मौत की शिकायत मिलने के बाद नियमों के तहत शव को कब्र से बाहर निकलवाया गया है. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं नारनौंद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि मामला संवेदनशील है और हर पहलू की जांच की जा रही है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी.

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