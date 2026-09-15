राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 में बीजेपी की बंपर जीत हुई है. वहीं BSP की 19 सीटों पर जीत से गदगद मायावती ने जीतने वालों को बधाई दी है. यूसीसी की चर्चा के बाद आज पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पटना स्थित सरकारी आवास पर जेडीयू के बड़े नेता एकजुट हुए हैं. वरिष्ठ नेता ललन सिंह और अशोक चौधरी नीतीश से उनके आवास पर मिलने पहुंचे. Meta बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों की सीधी रिपोर्टिंग अब भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को करने पर सहमत हो गया है.त्रासदी से जूझ रहे नेपाल को भारत अब 18 घंटे बिजली सप्लाई करेगा. फ्लड डैमेज के बाद ये फैसला लिया गया है. रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 100% टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है. US हाउस में बिल में नाम जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है. BLA ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान की 14 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर हथियार लूटे लिए हैं.

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