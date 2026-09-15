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17 minutes ago

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 में बीजेपी की बंपर जीत हुई है. वहीं BSP की 19 सीटों पर जीत से गदगद मायावती ने जीतने वालों को बधाई दी है. यूसीसी की चर्चा के बाद आज पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पटना स्थित सरकारी आवास पर जेडीयू के बड़े नेता एकजुट हुए हैं. वरिष्ठ नेता ललन सिंह और अशोक चौधरी नीतीश से उनके आवास पर मिलने पहुंचे. Meta बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों की सीधी रिपोर्टिंग अब भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को करने पर सहमत हो गया है.त्रासदी से जूझ रहे नेपाल को भारत अब 18 घंटे बिजली सप्लाई करेगा. फ्लड डैमेज के बाद ये फैसला लिया गया है. रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 100% टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है. US हाउस में बिल में नाम जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है. BLA ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान की 14 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर हथियार लूटे लिए हैं.

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ये भी पढे़ं-'मेरा पीछा क्यों किया, ये हत्या की कोशिश', गुरुग्राम हिट एंड रन पीड़िता सिया ने मीडिया को सब कुछ बताया

Sep 15, 2026 11:32 (IST)
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बीएसपी का मूल वोट कोई नहीं तोड़ सकता- ओपी राजभर

बीएसपी से पिछले दिनों आकाश आनंद को निकाले जाने पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आकाश आनंद जैसे लाखों बीएसपी से निकल गए लेकिन बीएसपी का वोट नहीं टूटा. कोई कितना भी जोर लगा ले लेकिन बीएसपी का मूल वोट नहीं तोड़ सकता.

Sep 15, 2026 11:30 (IST)
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गुरुग्राम एक्सीडेंट केस में पीड़िता सिया के पिता का बयान

गुरुग्राम गोल्फ कोर्स एक्सीडेंट केस में पीड़िता सिया के पिता ने कहा कि उन्होंने कल गुरुग्राम में लिखित शिकायत दी थी, शायद मीडिया के दबाव में वहां पहले ही FIR दर्ज हो चुकी थी. जो धाराएं लगाई गई थीं, वे काफी नहीं थीं, इसलिए हमने हिट-एंड-रन, हत्या की कोशिश और उत्पीड़न के आरोप जोड़ने के लिए अर्जी दी.

Sep 15, 2026 11:29 (IST)
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हमारे हित अब ग्लोबल हो गए- विदेश मंत्री जयशंकर

दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ़ वर्ल्ड अफेयर्स (ICWA) की 25वीं सालगिरह के मौके पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि आज भारत कई देशों और क्षेत्रों के साथ बड़े पैमाने पर जुड़ रहा है. हमारे हित अब ग्लोबल हो गए हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं और भारत से उम्मीदें भी उसी हिसाब से बढ़ी हैं.

Sep 15, 2026 11:27 (IST)
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देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस- सपा सांसद

अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो गई हो गई है. अब यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, महंगाई बहुत बढ़ गई है.

Sep 15, 2026 11:26 (IST)
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राजस्थान नगर निकाय चुनाव में BSP की 19 सीटों पर जीत

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 में BSP ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है, मायावती ने जीतने वालों को बधाई दी है.

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