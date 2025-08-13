तेलंगाना में महिला ने बेकरी से खरीदा करी पफ, खाते ही अंदर से निकला सांप, उड़ गए हर किसी के होश

भारत के दक्षिणी राज्य तेलंगाना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. दरअसल हुआ ये कि रहां श्रीशैला नामक महिला ने अपने यहां की लोकल अयंगार बेकरी से एक एग पफ और एक करी पफ खरीदा था. लेकिन जब वह अपने बच्चों के साथ घर पर बैठकर करी पफ खाने लगीं, तो उसमें छिपा हुआ एक सांप देखकर उनके होश उड़ गए.

घटना के बाद श्रीशैला ने तुरंत वह पफ लेकर बेकरी मालिक से इस बारे में जवाब-तलब किया. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि मालिक ने इस गंभीर मामले को हल्के में लिया और टालमटोल करता रहा और ठीक से जवाब नहीं दिए. इससे नाराज़ होकर महिला ने अपने परिवार के साथ जदचरला पुलिस स्टेशन जाकर बेकरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इस घटना ने स्थानीय लोगों में खाद्य सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है. हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.