NDTV Exclusive: तेलंगाना पुलिस के हत्थे चढ़ा माओवाद का सबसे बड़ा 'सैन्य रणनीतिकार', विदेशी राइफलों का जखीरा बरामद

सरकार की व्यापक पुनर्वास नीति के तहत, आत्मसमर्पण करने वालों को पूर्ण सुरक्षा और सामाज में फिर से जोड़ने के लिए समर्थन का वादा किया गया है, साथ ही शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से जीवन के पुनर्निर्माण में सहायता भी दी जाएगी.

  • तेलंगाना पुलिस के सामने पीएलजीए और सीपीआई (माओवादी) के शीर्ष कमांडरों ने सामूहिक आत्मसमर्पण किया है
  • बटालियन कमांडर बदसे सुक्का उर्फ देवा के आत्मसमर्पण से संगठन का अंतिम गढ़ भी ध्वस्त हो गया है
  • आत्मसमर्पण करने वालों से 48 हथियार और 2200 से अधिक गोलियां बरामद की गईं जिनमें उन्नत राइफलें भी शामिल हैं
तेलंगाना:

पीएलजीए और सीपीआई (माओवादी) की तेलंगाना राज्य समिति के शीर्ष कमांडरों और कई भूमिगत कार्यकर्ताओं ने शनिवार को तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इसे पीएलजीए पर 'अंतिम प्रहार' बताया जा रहा है. यह प्रतिबंधित संगठन के एक युग के संभावित अंत का संकेत है. पीएलजीए (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) बटालियन के कमांडर बदसे सुक्का उर्फ ​​देवा के सरेंडर से संगठन का अंतिम गढ़ भी ध्वस्त हो गया है.

पुव्वार्थी गांव के निवासी और दिवंगत मदवी हिदुमा के समकालीन देवा, दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति (डीके एसजेडसीएम) का कद्दावर सदस्य था. उस पर कई राज्यों और एनआईए द्वारा संयुक्त रूप से 75 लाख का भारी इनाम घोषित था.

इसी बीच, तेलंगाना राज्य समिति (टीएससी) के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है क्योंकि राज्य समिति के सदस्य (एससीएम) कंकनला राजी रेड्डी उर्फ ​​वेंकटेश ने आत्मसमर्पण कर दिया है. उनके जाने के बाद, राज्य इकाई में केवल एक ही एससीएम (टीएससी सचिव दामोदर) बचे हैं.

कुल 18 भूमिगत कार्यकर्ताओं ने भी अपने नेताओं के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और अपने साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद किए. बरामदगी में 48 हथियार और 2,200 से अधिक गोलियां शामिल थीं. जब्त किए गए हथियारों में दो एलएमजी और उन्नत राइफलें शामिल थीं, जिनमें अमेरिका निर्मित कोल्ट और इज़रायल निर्मित टैवोर भी थी. इसके अलावा 8 एके-47, 10 इंसास राइफलें, 8 एसएलआर राइफलें, 4 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर (बीजीएल), ग्रेनेड और एक एयर गन भी आत्मसमर्पण करने वालों में शामिल थीं.

तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी ने एनडीटीवी को बताया, "हमें अभी यह पता लगाना बाकी है कि उन्हें टैवोर कैसे मिली. आमतौर पर वे मुठभेड़ों के दौरान पुलिस के हथियार छीन लेते थे या पुलिस थानों से लूट लेते थे."

देवा को एक "कुशल रणनीतिकार" और सैन्य विशेषज्ञ माना जाता था, जो कई राजनीतिक नेताओं की हत्या करने वाले झेरम घाटी हमले सहित कई बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार था. हिदुमा की मृत्यु के बाद देवा का आत्मसमर्पण आंदोलन की सैन्य रीढ़ पर एक निर्णायक हमला माना जा रहा है.

अधिकारियों ने बताया कि देवा ने पहले कंधमाल-गंजम-बौध क्षेत्र में सुरक्षा बलों के छापों से पीएलजीए के संगठनों को बचाने के लिए उनके पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. तेलंगाना के डीजीपी ने बचे हुए सभी भूमिगत कार्यकर्ताओं से हिंसा छोड़ने की राज्य की अपील दोहराई है.

सरकार की व्यापक पुनर्वास नीति के तहत, आत्मसमर्पण करने वालों को पूर्ण सुरक्षा और सामाज में फिर से जोड़ने के लिए समर्थन का वादा किया गया है, साथ ही शांतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से जीवन के पुनर्निर्माण में सहायता भी दी जाएगी.

शिवधर रेड्डी ने कहा, "हमने सोचा था कि तेलंगाना में अभी भी लगभग 53 माओवादी बचे हैं, लेकिन अब हमें पता चला है कि केवल 27 ही बचे हैं."

उन्होंने आगे कहा, "इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि माओवादी पार्टी का सबसे विशिष्ट सैन्य विंग ध्वस्त हो गया है. 400 से अधिक सदस्यों से घटकर इसकी संख्या 60 या उससे भी कम रह गई है और कमांडर ने स्वयं सभी हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है. इसलिए यह निश्चित रूप से अंत की शुरुआत है."

