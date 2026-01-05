KTR का राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी पर विवादित बयान: बोले- 'अधूरे वादों के लिए इन्हें चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए'

भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेता और पूर्व मंत्री के.टी. रामाराव (KTR) ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोला.उन्होंने कांग्रेस के चुनावी वादों को लेकर विवादित टिप्पणी की. केटीआर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा करने में विफल रही. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2 लाख नौकरियों का वादा किया था, किसानों के लिए कर्ज माफी और पिछड़े वर्गों (BC) के लिए आरक्षण देने का आश्वासन दिया था, लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ.

केटीआर ने क्या-क्या कहा?

अपने बयान में केटीआर ने कहा, “राहुल गांधी को अशोक नगर के चौराहे पर फांसी देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने 2 लाख नौकरियों का वादा किया और पूरा नहीं किया. किसानों के कर्ज माफी के वादे पर उन्हें वारंगल में फांसी देनी चाहिए. बीसी आरक्षण के वादे पर राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी को कमारेड्डी में फांसी देनी चाहिए. अगर हर अधूरे वादे पर फांसी दी जाए, तो कांग्रेस को 420 बार फांसी देनी पड़ेगी.

केटीआर के बयान ने राज्य की राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है. सोशल मीडिया पर भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. गौरतलब है कि तेलंगाना में कांग्रेस ने केसीआर की भारत राष्ट्र समिति को चुनाव में हराकर जीत दर्ज की थी.

केटीआर ने पहले भी सीएम रेवंत रेड्डी पर साधा था निशाना

बताते चलें कि तेलंगाना विधानसभा सत्र अभी चल रहा है. विधानसभा में कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए केटीआर ने मुख्यमंत्री की सिंचाई और नदी जल संबंधी समझ पर सवाल उठाए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह दावा किया था कि भाखड़ा नांगल परियोजना तेलंगाना में स्थित है, जबकि वास्तव में वह हिमाचल प्रदेश में है. केटीआर ने तंज कसते हुए कहा, “जो मुख्यमंत्री बुनियादी नदी बेसिन तक नहीं जानते, वे हमें सिंचाई पर उपदेश देना चाहते हैं?”

