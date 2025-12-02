विज्ञापन
वारंगल में नर्सिंग स्टूडेंट पर केमिकल अटैक, अस्पताल में भर्ती लड़की, बाइक सवार आरोपियों की तलाश में पुलिस

हमले के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है. पुलिस व्यक्तिगत दुश्मनी या स्टॉकिंग के एंगल से जांच कर रही है.

  • तेलंगाना के वारंगल में एक नर्सिंग छात्रा पर 3 अज्ञात हमलावरों ने केमिकल अटैक किया
  • पीड़िता को बाएं पैर और कमर पर बर्न इंजरी आई हैं, उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है
  • पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है
वारंगल:

तेलंगाना के वारंगल ज़िले में सोमवार शाम एक नर्सिंग स्टूडेंट पर केमिकल अटैक की डरावनी घटना सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना काजीपेट मंडल क्षेत्र में हुई, जब तीन अज्ञात हमलावरों ने छात्रा पर जहरीला पदार्थ फेंककर फरार हो गए. पीड़िता, जो जंगांव ज़िले की रहने वाली है, उसको बाएं पैर और कमर पर जलन की चोटें आई हैं, उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई है और उम्मीद जताई है कि वह जल्द ठीक हो जाएगी.

कैसे हुआ हमला?

इस मामले में अभी तक आ रही शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, नर्सिंग स्टूडेंट हनमकोंडा स्थित कॉलेज से अपनी दादी के घर जा रही थी. इसी दौरान बाइक सवार तीन लोग कहीं से आए, जिन्होंने मास्क और हेलमेट पहन रखे थे. उन्होंने रास्ते में रोका और उस पर केमिकल फेंक दिया. जिसके बाद हमलावर तुरंत मौके से फरार हो गए. 

पुलिस की कार्रवाई 

काज़ीपेट पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कई टीमें बनाई गई हैं जो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं, हर पहलू को बारीकी से देखा जा रहा है. हमलावरों की पहचान छिपाने के लिए उन्होंने हेलमेट और मास्क का इस्तेमाल किया था.

हमले की वजह?

हमले के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है.  पुलिस व्यक्तिगत दुश्मनी या स्टॉकिंग के एंगल से जांच कर रही है. इस घटना ने वारंगल-हनमकोंडा शहरी क्षेत्र में महिला छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. यह मामला 2008 के कुख्यात एसिड अटैक की याद दिलाता है, जिसमें दो इंजीनियरिंग छात्राओं पर स्टॉकर्स ने हमला किया था. उस घटना में एक छात्रा की मौत हो गई थी और बाद में आरोपियों को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया था.

काजीपेट पुलिस पर अब तेज़ी से कार्रवाई करने का दबाव है. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा.

