सोनिया गांधी की वजह से आज हम यहां क्रिसमस मना रहे, रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी-BRS हमलावर

हैदराबाद में सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि 9 दिसंबर का दिन खास है. इसी दिन सोनिया गांधी का जन्मदिन है और इसी तारीख को अलग तेलंगाना राज्य के गठन का ऐतिहासिक ऐलान हुआ था. इस बयान पर सियासी विवाद बढ़ गया है.

सोनिया गांधी की वजह से आज हम यहां क्रिसमस मना रहे, रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी-BRS हमलावर
  • तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिसंबर महीने को राज्य और कांग्रेस के लिए चमत्कारिक महीना बताया है.
  • 9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन और तेलंगाना राज्य गठन की ऐतिहासिक घोषणा दोनों होते हैं.
  • CM ने सोनिया गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने राजनीतिक नुकसान के बावजूद तेलंगाना को अलग राज्य बनाया.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिसंबर महीने को राज्य और कांग्रेस के लिए 'चमत्कारिक महीना' बताया है. यीशु मसीह के जन्मोत्सव से पहले शनिवार को हैदराबाद में सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दिसंबर खुशियों, उम्मीद और बड़े बदलावों का संदेश देता है.

सोनिया गांधी और तेलंगाना का रिश्ता

मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 दिसंबर का दिन खास है. इसी दिन सोनिया गांधी का जन्मदिन है और इसी तारीख को अलग तेलंगाना राज्य के गठन का ऐतिहासिक ऐलान हुआ था. रेवंत रेड्डी ने कहा, 'सोनिया गांधी ने युवाओं के बलिदान को समझा. आंध्र प्रदेश में राजनीतिक नुकसान के बावजूद उन्होंने तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिलाया.'

यीशु मसीह की शिक्षाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनसेवा के रास्ते पर चल रही है. कार्यक्रम में उन्होंने अपनी  सरकार की प्रमुख योजनाएं गिनाईं. सीएम ने शिक्षा और स्वास्थ्य में ईसाई मिशनरियों के काम की तारीफ की. उन्होंने कहा कि जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा और सिंचाई को महत्व दिया, वैसे ही मिशनरियों ने गरीबों को बेहतर इलाज और पढ़ाई दी.

सीएम के बयान पर सियासी विवाद शुरू

हालांकि मुख्यमंत्री का भाषण अब विवादों में घिर गया है. सरकारी कार्यक्रम में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की तारीफ पर विपक्ष बीजेपी और बीआरएस ने मुख्यमंत्री की आलोचना की है.

बीजेपी ने मुख्यमंत्री के भाषन का एक हिसा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया और लिखा, 'सोनिया गांधी के त्याग और योगदान की वजह से आज यहां क्रिसमस मनाया जा रहा है.आगे, हमें बताया जाएगा कि गांधी परिवार की वजह से सूरज उगता है. जब चापलूसी सारी हदें पार कर जाती है, तो सब कुछ राजनीतिक चाटुकारिता के लिए हाईजैक कर लिया जाता है.'

‘तेलंगाना तल्ली' और 9 दिसंबर

इस महीने 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में ‘तेलंगाना तल्ली' की नई प्रतिमाओं का अनावरण हुआ. बीआरएस आरोप लगाती रही है कि तेलंगाना माता की प्रतिमा का डिजाइन कांग्रेस सरकार ने सोनिया गांधी को खुश करने की के लिए बदला है.

गौरतलब है कि 9 दिसंबर 2009 को तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने अलग तेलंगाना की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी और वही दिन सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है.

