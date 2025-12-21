विज्ञापन
दूसरे धर्म का अपमान किया तो मिलेगी कड़ी सजा, तेलंगाना नया कानून लाने की तैयारी में

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार जल्द ही घृणा फैलाने वाले भाषण के खिलाफ कानून बनाएगी.

दूसरे धर्म का अपमान किया तो मिलेगी कड़ी सजा, तेलंगाना नया कानून लाने की तैयारी में
  • तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने दूसरे धर्मों का अपमान करने वालों के लिए नया कड़ा कानून लाने की घोषणा की
  • मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना उनका मौलिक अधिकार है
  • ईसाइयों और मुसलमानों के कब्रिस्तान से जुड़े लंबित मामलों को जल्द ही हल करने का आश्वासन दिया गया है
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दूसरे धर्मों का अपमान करने वालों को सजा देने के लिए एक नए कानून की घोषणा की है और बताया कि कांग्रेस सरकार मौजूदा कानूनों में बदलाव करने की योजना बना रही है ताकि दूसरे धर्मों का अपमान करने वालों को कड़ी सज़ा मिल सके. शनिवार को हैदराबाद के LB स्टेडियम में सरकार द्वारा आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री ने ये महत्वपूर्ण घोषणा की.

धर्म का अपमान करने पर सजा

सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार धार्मिक नफरत से निपटने और दूसरे धर्मों का अपमान करने वालों को सज़ा देने के लिए विधानसभा में नया कानून लाएगी. CM रेवंत रेड्डी ने ज़ोर देकर कहा कि अल्पसंख्यकों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और यह उनका अधिकार है और उन्होंने कहा कि ईसाइयों और मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान से जुड़े लंबित मुद्दों को जल्द ही हल किया जाएगा.

दिसंबर चमत्कार का महीना

क्रिसमस के मौके पर, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दिसंबर तेलंगाना और कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक "चमत्कार का महीना" है. उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी का जन्म दिसंबर में हुआ था और तेलंगाना को राज्य का दर्जा भी दिसंबर में ही मिला था. CM रेवंत रेड्डी ने दोहराया कि राज्य हाल ही में जारी तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार प्रगति करेगा. 'लक्ष्य तेलंगाना को विकास और कल्याण के मामले में देश का शीर्ष राज्य बनाना है.'

बीजेपी और BRS ने घेरा

हालांकि, राज्य सरकार के कार्यक्रम में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का जिक्र और उनकी तारीफ करने पर विपक्षी BJP और BRS ने कड़ी आलोचना की है. भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया है, उसके साथ तंज कसते हुए लिखा कि अगली बार हमें बताया जाएगा कि सूरज भी गांधी परिवार की वजह से उगता है. जब चापलूसी सारी सीमाएं पार कर जाती है, तब हर चीज राजनीतिक खुशामद के लिए हाइजैक हो जाती है.

