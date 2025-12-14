विज्ञापन
अपने गढ़ तिरुवनंतपुरम में BJP की जीत शशि थरूर को क्यों लगी 'सुंदर'!

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल स्थानीय निकाय चुनावों में यूडीएफ की जीत की सराहना की और तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर बधाई देते हुए इसे “लोकतंत्र की खूबसूरती” बताया.

अपने गढ़ तिरुवनंतपुरम में BJP की जीत शशि थरूर को क्यों लगी 'सुंदर'!
  • कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में UDF की शानदार जीत की सराहना की और उन्हें बधाई दी
  • थरूर ने तिरुवनंतपुरम में BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को लोकतंत्र की खूबसूरती करार दिया
  • कांग्रेस नेताओं ने यूडीएफ को 'निर्णायक' जनादेश देने के लिए केरल की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया
तिरुवनंतपुरम:

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शनिवार को केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में यूडीएफ की जीत की सराहना करते हुए, अपने तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए उसे बधाई दी और इसे "लोकतंत्र की सुंदरता" बताया. थरूर ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह यूडीएफ के पक्ष में हो या उनके निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में.

शशि थरूर ने क्या कहा

कांग्रेस नेता ने कहा, "केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में आज के नतीजे वाकई चौंकाने वाले हैं. जनादेश स्पष्ट है, और राज्य की लोकतांत्रिक भावना स्पष्ट रूप से झलकती है." थरूर ने कहा, "स्थानीय निकायों में शानदार जीत के लिए यूडीएफ को हार्दिक बधाई! यह एक बड़ा समर्थन है और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले एक मजबूत संकेत है. कड़ी मेहनत, सशक्त संदेश और सत्ता विरोधी लहर का स्पष्ट रूप से फल मिला है, जिससे 2020 की तुलना में कहीं बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं."

थरूर ने दी बीजेपी को जीत की बधाई

कांग्रेस नेता ने तिरुवनंतपुरम में भाजपा के शानदार प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए उसे नगर निगम में महत्वपूर्ण जीत पर बधाई दी. उन्होंने कहा, ‘‘यह एक मजबूत प्रदर्शन है जो राजधानी के राजनीतिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय बदलाव का प्रतीक है." थरूर ने कहा कि उन्होंने एलडीएफ के 45 वर्षों के "कुशासन" से बदलाव के लिए अभियान चलाया था, लेकिन मतदाताओं ने अंततः एक अन्य पार्टी को इनाम दिया है जिसने शासन में स्पष्ट बदलाव की मांग की थी.

यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है...

उन्होंने कहा, "यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है. जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह यूडीएफ के पक्ष में हो या मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में." तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा, "हम केरल की बेहतरी के लिए काम करना जारी रखेंगे, लोगों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे और सुशासन के सिद्धांतों को कायम रखेंगे." तिरुवनंतपुरम के नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने शानदार जीत हासिल की.

राजनीतिक एक्सपर्ट का क्या मत

राजग ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत एलडीएफ को शिकस्त देकर निगम पर लगातार 45 वर्षों के वामपंथी शासन का अंत कर दिया. विश्लेषकों का मानना है कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम में मिली जीत से 2026 के विधानसभा चुनाव में विशेष रूप से राज्य की राजधानी में भाजपा की संभावनाओं को काफी बल मिलेगा. तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्ड में से भाजपा को 50 में, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) को 29 में, संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) को 19 में और दो निर्दलीय को जीत मिली है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
