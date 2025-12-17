भारत का VISA मंदिर! विदेश जाने से पहले माथा टेकते हैं लोग, दान करते हैं ये खास चीज

VISA Temple in India: आज के दौर में विदेश जाकर पढ़ाई करना, नौकरी करना या बेहतर अवसर तलाशना लाखों युवाओं का सपना है. इस सपने के साथ जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती होती है वीजा. वीजा आसानी से लग जाए ये बहुत किस्मत की बात होती है.

इसी वजह से लोग भगवान से लगातार प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वीजा मिल जाए. देश में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहां लोग वीजा मिलने की कामना लेकर पहुंचते हैं. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास स्थित चिलकुर बालाजी मंदिर ऐसा ही एक स्थान है. जिसका नाम ही अब ‘वीजा बालाजी' मंदिर पड़ गया है.

क्यों कहलाता है ‘वीजा बालाजी' मंदिर?

चिलकुर बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा होती है. भक्तों का मानना है कि यहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना विदेश यात्रा और वीजा से जुड़ी बाधाओं को दूर करती है. 1990 के दशक में आसपास के कॉलेजों के छात्र वीजा इंटरव्यू से पहले यहां आने लगे. जब कई छात्रों को वीजा मिला, तो उनकी कहानियों से ये मंदिर ‘वीजा बालाजी' के नाम से मशहूर हो गया.

करियर से जुड़ी खास परंपरा

इस मंदिर की सबसे अनोखी बात इसकी विशेष प्रथा है. जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई या नौकरी करना चाहते हैं. वो मंदिर की 11 परिक्रमा करते हैं. माना जाता है कि ये उनकी इच्छा और संकल्प का प्रतीक है. जब वीजा मिल जाता है या सपना पूरा हो जाता है, तो भक्त धन्यवाद स्वरूप 108 परिक्रमा करते हैं. ये परंपरा सब्र, अनुशासन और भगवान के प्रति धन्यवाद देने का एक तरीका मानी जाती है.

ये भी पढ़ें- 'मुझे तुम पर गर्व...', पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन के IPL में शामिल होने पर इमोशनल हुईं मां

मंदिर में चढ़ती है ये खास चीज

चिलकुर बालाजी मंदिर में न तो कोई हुंडी है और न ही पैसे, फूल या नारियल चढ़ाने की परंपरा. यहां ये आम चीजें दान में नहीं दी जाती हैं. यहां सबसे बड़ा दान माना जाता है पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई प्रार्थना. ये बात खास तौर पर युवाओं को ये सिखाती है कि सफलता केवल दिखावे से नहीं, बल्कि मेहनत लगन और सेल्फ कॉन्फिडेंस से मिलती है.

और भी हैं वीजा मंदिर

हैदराबाद के अलावा अहमदाबाद का चमत्कारी हनुमान मंदिर और पंजाब का शहीद बाबा निहाल सिंह गुरुद्वारा भी ऐसे ही स्थान हैं. जहां लोग वीजा और विदेश यात्रा की कामना लेकर पहुंचते हैं.

ये भी पढ़ें- प्रभास की हीरोइन निधि अग्रवाल भीड़ में घिरीं! कार रोककर फैंस का हंगामा, इवेंट का वीडियो वायरल