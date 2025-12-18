क्या कोई महिला सेफ है? नामी एक्ट्रेस के साथ फैंस की धक्का-मुक्की पर, सोशल मीडिया पर जमकर बरस रहा गुस्सा

प्रभास की हीरोइन निधि अग्रवाल के साथ आंध्र प्रदेश के एक इवेंट में हुए हादसे ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. सवाल उठता है कि क्या ये वाकई फैंस हैं, जो एक्ट्रेस को घेर लेते हैं और उसे आतंकित करते हैं. अगर आप किसी सेलेब्रिटी के फैंस हो, और उसके नजदीक जाना चाहते हो तो क्या आप उसके साथ धक्कामुक्की करेंगे. उसकी कार रोकेंगे, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस चीख रही थी. लेकिन भीड़ जानवरों की तरह उस पर टूट रही थी, एक्ट्रेस के नजदीक जाना चाह रही थी. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो कितने दिक्कत में है. क्या इस भीड़ को फैंस कहना बेमानी न होगा. माफ कीजिए ये फैंस नहीं मोलेस्टर हैं. इन फैंस ने उन जैसा ही व्यवहार किया है.
एक्स पर एक यूजर प्रिया जैसवाल ने इस घटना पर कहा, " अक्सर देखती हूं लोग सेलिब्रिटी लोगों पर सवाल उठते हैं कि वो लोगों के साथ सेल्फी नहीं लेते तो उनमें बहुत घमंड है. कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है साउथ की एक्ट्रेस निधि अग्रवाल का जिसमें बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को बचाकर निकलते हुए दिख रही हैं. अब आप खुद तय कीजिए कि क्या वाकई में आप उनकी निजता या सुरक्षा का रत्ती भर भी ख्याल रख पा रहे हैं? जब उन्हें ऐसे असुरक्षित महसूस कराया जाएगा. उनके अंदर पब्लिक एक ट्रॉमा भर देगी तो जाहिर सी बात है कि सेलिब्रिटी भी पब्लिक के साथ बुरा बर्ताव करने को मजबूर हो ही जाएंगे.
अक्सर देखती हूं लोग सेलिब्रिटी लोगों पर सवाल उठते हैं कि वो लोगों के साथ सेल्फी नहीं लेते तो उनमें बहुत घमंड है।— Priya Jaiswal (@Jaiswal_Priya_) December 18, 2025
कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है साउथ की एक्ट्रेस निधि अग्रवाल का
जिसमें बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को बचाकर निकलते हुए दिख रही हैं।
अब आप खुद तय कीजिए कि क्या वाकई…
यूजर प्रभ देओल ने लिखा, यह छपरी फैंस द्वारा किया गया सबसे शर्मनाक काम है. यह पूरी तरह से छेड़छाड़ है. एक्ट्रेस कैसा महसूस कर रही होगी, क्या हम थोड़ी समझदारी नहीं दिखा सकते.
This is a very shameful act by chapri south fans 🤡— PRABH DEOL (@Prabhdeol101125) December 17, 2025
Actress #NidhiAgerwal being mobbed & at #TheRajaSaabTeaser
Launch event, Pure molestation.
Extremely - ve civic sense, how's she feeling now😔 we can't express in words. Can't we show some maturity?pic.twitter.com/m4Z6QzNxhI
Hauterrfly नाम की वेबसाइट ने एक्स पर लिखा कि एक्ट्रेस के साथ हुई घटना साबित करती है कि कोई महिला सुरक्षित नहीं है.
Video Of Nidhi Agerwal Being Mobbed By Men Is Proof No Woman Is Safe. Here's What She Actually Went Through! - https://t.co/bVTtBVAEqA #Entertainment #MobHarassment #NidhiAgerwal #Video pic.twitter.com/8DJ5fRocu2— Hauterrfly (@thehauterrfly) December 18, 2025
एक अन्य यूजर्स दीपू कहते हैं कि एक्ट्रेस के साथ ऐसे विजुअल डराने वाले हैं.
Disturbing visuals of Actress #NidhhiAgerwal getting mobbed by a group of men/fans at an event in Hyderabad 😰 pic.twitter.com/i1LrOUWm9c— Deepu (@deepu_drops) December 17, 2025
हुआ क्या था?
हैदराबाद में अभिनेता प्रभास की आगामी फिल्म The Raja Saab के प्रमोशन के दौरान सोमवार को अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला.. फिल्म में लीड अभिनेत्री की भूमिका निभा रहीं निधि अग्रवाल एक सॉन्ग लॉन्च इवेंट में शामिल हुई थीं.. लेकिन कार्यक्रम के बाद जब वह स्थल से बाहर निकल रही थीं, तो अचानक फैंस की भारी भीड़ ने उनकी कार को घेर लिया.. इस दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि अभिनेत्री की गाड़ी न आगे बढ़ पा रही थी, न वह खुद बाहर आ पा रही थीं.. घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, यह तेजी से वायरल हो गया.. फुटेज में दिख रहा है कि निधि अग्रवाल की कार को नियंत्रित भीड़ ने चारों तरफ से रोक दिया था और उन्हें आयोजकों ने तत्काल सुरक्षा कवच देते हुए वहां से बाहर निकाला.. अभिनेत्री साफ तौर पर घबराई हुई दिखाई दीं.
