निधि अग्रवाल के साथ पुरुषों की भीड़ ने कैसे शुरू की थी बेहूदगी, 40 सेकंड के वीडियो में देखें पूरा सच

17 दिसंबर की रात हैदराबाद में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद से सोशल मीडिया सोच में पड़ गई है कि फैन्स के नाम बेकाबू भीड़ का इस तरह एग्रेसिव होना कितना जायज है. दरअसल बुधवार को प्रभास और निधि अग्रवाल की आने वाली फिल्म राजा साब का म्यूजिक लॉन्च इवेंट था. यह इवेंट हैदराबाद के लुलु मॉल में रखा गया था. इस कार्यक्रम में एक्ट्रेस निधि अग्रवाल भी शामिल हुई थीं लेकिन यह उनके लिए एक बड़ी मुसीबत और बुरी याद बन गया. इवेंट के बाद जब निधि वेन्यू से निकलकर अपनी कार की तरफ जाने लगीं भीड़ ने उन्हें घर लिया. एक्ट्रेस के साथ धक्का मुक्की भी हुई जिसके अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो हमारे सामने आया जिसमें पूरी घटना की शुरूआत से लेकर आखिर तक का पूरा सच दिखाया गया है.

कैसे शुरू हुई धक्का मुक्की

वीडियो में आप देखेंगे कि निधि बड़े ही प्यार से स्माइल करते हुए आगे बढ़ रही थीं. भीड़ काफी ज्यादा थी लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ उनके बचाते हुए आगे बढ़ रहे थे. लेकिन अचानक भीड़ ने धक्का मुक्की शुरू कर दी. एक पॉइंट पर निधि धक्के में आगे बढ़ती नजर आ रही हैं. कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह वहां मौजूद भीड़ ने इतना भी नहीं सोचा कि धक्का मुक्की में निधि नीचे भी गिर सकती थीं. किसी भी तरह का हादसा हो सकता था.

Civic sense is officially dead in India! #NidhhiAgerwal pic.twitter.com/EOo2yjyKyK — M9 NEWS (@M9News_) December 18, 2025

आप देखेंगी कि किसी तरह निधि गाड़ी में घुसती हैं और वहां बैठकर खुद को सम्भालने की कोशिश करती हैं क्योंकि सीधे तरह से तो वह गाड़ी में बैठ भी नहीं पाई थीं. उन्हें 'व्हाट द हेल' कहते भी देखा जा सकता है. इसके बाद वह हाथ से अपना चेहरा कवर कर लेती हैं.