महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म, डॉक्टर बोले- 24000 में से 1 मामला आता है ऐसा

राजस्थान के ‎झालावाड़ के राजकीय जनाना अस्पताल में एक दुर्लभ प्रसव का मामला सामने आया है. वहां एक गर्भवती महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है. इनमें 4 बच्चियां और एक बच्चा है. डॉक्टरों ने बताया है कि प्रसव के बाद मां की हालत सामान्य है. चारों नवजात भी सकुशल हैं. लेकिन उनका वजन कम होने के कारण उन्हें अस्पताल की एनआईसीयू (NICU) में भर्ती कर विशेष निगरानी में रखा गया है. बच्चों के जन्म पर परिवार और उनके करीबी लोग बहुत खुश हैं और बधाई देने हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं. झालावाड़ के जनाना अस्पताल में हुए इस प्रसव की बड़ी चर्चा हो रही है.

'मैंने तो एक ही बेटी मांगी थी'

झालावाड़ के पति-पत्नी अरुण कश्यप (32) और ज्योति कश्यप (25) की शादी सात साल पहले हुई थी. उनका 5 साल का एक बेटा है. इस बुधवार, 8 जुलाई को ज्योति कश्यप की जनाना अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी हुई और एक साथ चार बच्चों का जन्म हुआ.

‎बच्चों के पिता अरुण कश्यप इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं. उन्होंने डिलीवरी के बाद खुशी व्यक्त करते हुए कहा,"यह सब भगवान की मर्जी है.मैंने तो एक बेटी की ही उम्मीद की थी, लेकिन भगवान ने मुझे तीन बेटियां और एक बेटा दिया है.जो भी दिया है, उसकी खुशी है."

अरुण कश्यप और ज्योति कश्यप का पहले से 5 साल का एक बेटा है

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डॉक्टर ने बताया दुर्लभ

जनाना अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. राजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि हॉस्पिटल में उनके सामने इस तरह का ये पहला प्रसव है. उन्होंने बताया कि इस तरह से चार बच्चों का जन्म होना सामान्य घटना नहीं है. उन्होंने बताया कि प्रसव के 24,000 मामलों में से सिर्फ एक मामला इस तरह का आता है.

फिलहाल झालावाड़ की इस घटना की काफी चर्चा हो रही है. चिकित्सकों का कहना है कि नवजातों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आवश्यक उपचार जारी है.

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