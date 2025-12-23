बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी कौन हैं, क्यों गूगल पर सर्च कर रहे लोग

आईएएस अधिकारी टीना डाबी एक बार फिर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं. राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें 'रील स्टार' कहे जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया. आइए जानते हैं यह पूरा मामला क्या था और IAS टीना डाबी हैं कौन?

क्या है बाड़मेर का पूरा मामला?

यह विवाद बाड़मेर के मुल्तानमल भीखचंद छाजेड़ महिला कॉलेज से शुरू हुआ. हाल ही में कॉलेज प्रशासन ने फीस में बढ़ोतरी की थी, जिसका छात्र विरोध कर रहे थे. प्रदर्शन के दौरान दो छात्र नेताओं ने बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें 'रील स्टार' कह दिया.

आरोप है कि इस टिप्पणी के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दो छात्रों को हिरासत में ले लिया. हालांकि, पुलिस ने उन्हें बाद में छोड़ दिया. इसी घटना के बाद से सोशल मीडिया पर टीना डाबी के नाम के साथ 'रील स्टार' हैशटैग वायरल हो रहा है.

कौन हैं आईएएस टीना डाबी?

टीना डाबी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की सबसे चर्चित अफसर में से हैं. उनका करियर और निजी जीवन कई बार सोशल मीडिया की सुर्खियां बन चुकी है. टीना डाबी ने साल 2015 में सिविल सेवा परीक्षा में पहली रैंक हासिल की थी. वह मात्र 22 साल की उम्र में IAS अधिकारी बन गई थीं. वह राजस्थान कैडर की अधिकारी हैं और जैसलमेर के बाद वर्तमान में बाड़मेर की कलेक्टर के रूप में तैनात हैं.

पहली शादी टूटी, दूसरी शादी उम्र में 13 साल बड़े IAS अफसर से

साल 2018 में उन्होंने अतहर आमिर खान से शादी की थी, लेकिन 2020 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद 2022 में उन्होंने आईएएस अधिकारी प्रदीप गवांडे से दूसरी शादी की. टीना डाबी और उनके पति प्रदीप गवांडे की उम्र में 13 साल का अंतर है. प्रदीप गवांडे 2013 बैच के आईएएस हैं और प्रशासनिक सेवा में आने से पहले एक MBBS डॉक्टर थे।

राष्ट्रपति ने दिया था अवॉर्ड

विवादों के इतर, टीना डाबी का कार्यकाल शानदार उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है. पश्चिमी राजस्थान के सूखे और पेयजल संकट को देखते हुए उन्होंने 'कैच द रेन' अभियान का सफल नेतृत्व किया. जल संचय जनभागीदारी अभियान में बाड़मेर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ. इस सफलता के लिए टीना डाबी को स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया.