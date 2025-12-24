विज्ञापन
Rajasthan: फ्लाइट में 23 हजार की ऊंचाई पर शहजाद की थमने लगी सांसे, तो तनवीर ने दी ज‍िंदगी

Rajasthan News: नागौर के रहने वाले तनवीर ने 23 हज़ार फ़ीट की ऊंचाई पर इंसानियत की मिसाल पेश की है. वे सऊदी अरब में रहकर नर्सिंग की नौकरी कर रहे हैं.

मरीज की जान बचाता हुआ तनवीर
Nagaur News: राजस्थान के नागौर के रहने वाले तनवीर ने 23 हज़ार फ़ीट की ऊंचाई पर इंसानियत की मिसाल पेश की है. वे सऊदी अरब में रहकर नर्सिंग की नौकरी कर रहे हैं. हाल ही में वे सऊदी अरब के जेद्दा से दिल्ली आ रहे थे. अचानक उनकी फ़्लाइट SV 0758 में एक व्यक्ति को सीने में तेज दर्द हुआ. जैसे ही उन्होंने प्लेन में यह अनाउंसमेंट सुनी, उन्होंने उस व्यक्ति का इलाज किया और उसे नई ज़िंदगी दी.

23,000 फीट की ऊंचाई पर किया इलाज

दरअसल, मेवात के रहने वाले शहजाद अहमद भी उसी फ्लाइट में सफर कर रहे थे जिसमें तनवीर सफर कर रहे थे. शहजाद अस्थमा के मरीज हैं, जैसे ही फ्लाइट 23,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी. उनके पास दवाइयां भी नहीं थीं. ऐसे में शहजाद की बिगड़ती तबीयत को देखकर एयर होस्टेस ने फ्लाइट में अनाउंसमेंट किया. यह सुनकर तनवीर ने तुरंत प्लेन में मौजूद वेंटिलेटर और इंजेक्शन देकर उनकी जान बचाई. ऐसे में प्लेन में बैठे पैसेंजर्स ने तनवीर के लिए खूब तालियां बजाईं. तनवीर ने सभी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नर्सिंग स्टाफ की यही ड्यूटी है, वे जहां भी जाते हैं, अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते.

मरीज को ऊंचाई पर जाने का फोबिया हो गया था

मामले के बारे में तनवीर ने बताया कि सांस लेने में तकलीफ के कारण शहजाद का सैचुरेशन लेवल 80-85 हो गया था. इस कारण उसे तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया. फिलहाल वह खतरे से बाहर है. तनवीर ने आगे बताया कि वह मेडिकल लाइन से जुड़ा है और कई डॉक्टरों के साथ काम कर चुका है. शायद मरीज को ऊंचाई पर जाने का फोबिया हो गया था, इसलिए उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी.

