राजस्थान से लेकर बिहार तक, जानें किस राज्य में कब जारी हो सकता है बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट

Board Result Update: तमाम राज्यों में होने वाली बोर्ड परीक्षाएं या तो खत्म हो चुकी हैं, या फिर आने वाले कुछ ही दिनों में हो रही हैं. सीबीएसई की 10वीं बोर्ड परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 10 अप्रैल तक जारी रहेंगीं. माना जा रहा है कि इस बार राजस्थान में 10वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जल्दी जारी किया जा सकता है. वहीं बिहार में भी टॉपर वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है. ऐसे में बिहार बोर्ड की तरफ से भी जल्द रिजल्ट जारी किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि किस राज्य में कब तक बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी हो सकती हैं.

राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

राजस्थान बोर्ड की तरफ से 10वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट इस महीने के आखिर तक जारी होने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि बोर्ड मार्च में ही रिजल्ट जारी कर इतिहास रच सकता है. बताया जा रहा है कि आंसर शीट चेक करने का प्रोसेस लगभग खत्म होने वाला है, ऐसे में मार्च के आखिरी हफ्ते तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है.

RBSE Rajasthan Board 10th Result ऐसे करें चेक

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं

यहां दिख रहे Secondary Exam Result 2026 के लिंक पर आपको क्लिक करना होगा

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बिहार बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट

बिहार बोर्ड को सबसे पहले बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करने के लिए जाना जाता है. माना जा रहा है कि बिहार बोर्ड 12वीं के नतीजे इसी महीने के आखिर तक जारी कर सकता है. कुछ औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रिजल्ट जारी किया जा सकता है.

ऐसे चेक कर सकते हैं बिहार बोर्ड का रिजल्ट

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.biharboardonline.com/biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं

होमपेज पर 'BSEB Intermediate Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें

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रिजल्ट को यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं.

यूपी बोर्ड और CBSE का रिजल्ट कब होगा जारी?

यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट भी अगले कुछ हफ्तों में जारी किया जा सकता है. इस बार परीक्षाएं 12 मार्च को ही खत्म हो चुकी हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि अप्रैल की शुरुआत में ही रिजल्ट जारी किया जा सकता है. वहीं सीबीएसई इस बार 10वीं का रिजल्ट पहले जारी कर सकता है. क्योंकि 10वीं की दो बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं, दूसरी परीक्षा मई में आयोजित की जाएगी, ऐसे में अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में ही बोर्ड रिजल्ट जारी कर सकता है.

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