Rajasthan News: जो हिंदू एक बच्चा पैदा करता है.. वो देशद्रोही है, उसे फांसी पर चढ़ा दो- विशुद्धानंद महाराज 

जगन्नाथ पुरी के विशुद्धानंद महाराज ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जो हिंदू एक बच्चा पैदा करता है और उसे विदेश भेजता है उसे देशद्रोही करार देना चाहिए.

  • विशुद्धानंद महाराज ने कहा कि जो हिंदू एक बच्चा पैदा कर उसे विदेश भेजता है, उसे देशद्रोही माना जाना चाहिए
  • उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, हालांकि उन्होंने इसके लिए क्षमा भी मांगी
  • महाराज ने बताया कि आजकल हिंदू बच्चे कम पैदा करते हैं और उनमें राष्ट्रभक्ति की कमी देखी जा रही है
डीग:

जगन्नाथ पुरी के विशुद्धानंद महाराज ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जो हिंदू एक बच्चा पैदा करता है और उसे विदेश भेजता है उसे देशद्रोही करार देना चाहिए. यही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए. हालांकि, ये बयान देते हुए उन्होंने क्षमा भी मांगी. 

एक कार्यक्रम में विशुद्धानंद महाराज ने कहा कि आजकल हिंदू बच्चा पैदा करता ही नहीं है. हिंदुओं में थोड़ी राष्ट्रभक्ति की कमी है. उन्होंने कहा कि सबसे मन में भावना होती है कि एक बच्चा पैदा करेंगे, विदेश भेजेंगे, पढ़ाएंगे और हमको गर्व की अनुभूति होगी कि हमारा बच्चा लंदन में पढ़ता है, जर्मनी में पढ़ता है. उन्होंने कहा कि जो बाहर गया वो तो गया, वो तो नहीं आएगा.  

विशुद्धानंद महाराज ने कहा कि ऐसे में तो तुम्हारा वोट गया, धर्म गया। ये कैसा चिंतन है. ऐसे बच्चे देश वापस नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर विदेश ही भेजना है तो चार बच्चे पैदा करो. फिर चाहे एक को विदेश भेज दो. उन्होंने कहा कि एक बच्चा पैदा करने वालों को साधु-संतों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा. डीग के श्रीजड़खोर गोधाम में आयोजित गो महोत्सव में महाराज ने कहा कि उन्हें कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन वो इसके लिए क्षमा भी मांगते हैं.

