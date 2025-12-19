विज्ञापन
Rajasthan: इनोवा कार से युवक की कुचल कर उतारा मौत के घाट, सिगरेट को लेकर हुई थी लड़ाई

उदयपुर में मामूली कहासुनी के बाद इनोवा कार से स्कूटी को टक्कर मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया. पुलिस जांच में सामने आया कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या थी.

Rajasthan: इनोवा कार से युवक की कुचल कर उतारा मौत के घाट, सिगरेट को लेकर हुई थी लड़ाई
उदयपुर में इनोवा कार से हत्या
Rajasthan:

राजस्थान के उदयपुर में सड़क हादसे की आड़ में की गई एक सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर किया है. मामूली कहासुनी के बाद इनोवा कार से स्कूटी को टक्कर मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया. पुलिस जांच में सामने आया कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या थी. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कार जब्त कर ली है. वहीं पुलिस अब मौत की जांच में जुट गई है.

प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने गहन अनुसंधान शुरू किया. घायल हिमांशु के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि घटना एक्सीडेंट नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या थी.

इनोवा से टक्कर में आरव की मौत हिमांशु घायल

उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में दर्ज एक सड़क हादसे का मामला पुलिस जांच में हत्या में तब्दील हो गया. शुक्रवार को मल्लातलाई निवासी भंवरलाल गारू ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके दोहिते आरव खोखर और उसके दोस्त हिमांशु कल्याणा को अज्ञात वाहन ने स्कूटी से टक्कर मार दी, जिसमें आरव की मौत हो गई और हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गया. 

18 दिसंबर को हुई सिगरेट के लिए लड़ाई

जांच में सामने आया कि 18 दिसंबर की रात करीब 11 बजे बलीचा क्षेत्र में सिगरेट को लेकर आरव और हिमांशु की तीन युवकों से कहासुनी हुई थी. इसके बाद आरोपी इनोवा कार में सवार होकर दोनों युवकों का पीछा करने लगे और रास्ते में कई बार जान से मारने की नीयत से स्कूटी को टक्कर मारने का प्रयास किया. मोगरवाड़ी क्षेत्र में मौका पाकर आरोपियों ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी, जिससे आरव खोखर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गया. 

एसपी योगेश गोयल के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन के पास से तीनों आरोपियों सोहेल उर्फ टेनी, मोसीन और सोहेल को गिरफ्तार कर लिया. घटना में प्रयुक्त इनोवा  कार भी जब्त कर ली गई है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में हत्या सहित गंभीर धाराएं जोड़कर आगे की जांच जारी है.

