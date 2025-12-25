'इंसानियत अभी जिंदा है...' मांझे से कटा युवक का गला, पुलिस कांस्टेबल ने बाइक पर पहुंचाया हॉस्पिटल- VIDEO

Dahod Chinese Manjha Accident: गुजरात के दाहोद जिले में इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली घटना सामने आई. यहां चीनी मांझे की वजह से एक युवक का गला बुरी तरह कट गया, लेकिन समय पर मदद मिलने से उसकी जान बच गई. एक पुलिस कांस्टेबल ने बिना देर किए घायल युवक को अपनी बाइक पर अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जिंदगी बच सकी.

कैसे हुआ हादसा?

यह घटना गरबाडा चौकड़ी ब्रिज के पास हुई. युवक बाइक पर जा रहा था, तभी हवा में फैला चीनी मांझा उसके गले और कंधे में फंस गया. मांझा इतना धारदार था कि युवक का गला गहराई तक कट गया और वह बाइक से गिर पड़ा. मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

पुलिसकर्मी बना मसीहा

हादसे के तुरंत बाद एक पुलिस कांस्टेबल ने त्वरित निर्णय लेते हुए घायल युवक को अपनी बाइक पर बैठाया और नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार, अगर कुछ मिनटों की भी देरी होती तो युवक की हालत गंभीर हो सकती थी. गले पर करीब 50 टांके लगे हैं और फिलहाल युवक की स्थिति स्थिर है.

इस घटना का वीडियो गुजरात के डिप्टी सीएम Harsh Sanghavi ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है.

Humanity rose above the chaos on Ahmedabad's Memco Bridge.



In a split second, a flying kite string turned into a blade, leaving a young biker severely injured and bleeding. As panic froze the moment, a police constable stepped in, not as an officer, but as a savior. He rushed… pic.twitter.com/WZ9PBBNuE7 — Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) December 24, 2025

ये भी पढ़ें- 'जाको राखा साइयां...' 10वीं मंजिल से गिरा बुजुर्ग, ग्रिल में फंसा, फिर यूं बच गई जान

चीनी मांझे पर चिंता

इस घटना ने फिर साबित कर दिया कि चीनी मांझा कितना खतरनाक है. गुजरात में इस पर सख्त प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद इसका इस्तेमाल जारी है. प्रशासन और आम लोगों में चिंता बढ़ गई है. दरअसल, उत्तरायण पर्व के दौरान पतंगबाजी के कारण चीनी मांझा का इस्तेमाल बढ़ जाता है. हर साल कई लोगों और पशु-पक्षियों की जान ले लेता है. इसी कारण गुजरात सरकार ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है.

उत्तरायण से पहले गुजरात पुलिस ने पूरे राज्य में चीनी मांझे के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है. कई जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांझा जब्त किया गया है.

पुलिस की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी चीनी मांझा बेचते या इस्तेमाल करते हुए कोई दिखे तो तुरंत 100 या 112 नंबर पर सूचना दें. थोड़ी सी लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है, इसलिए जागरूक रहना बेहद जरूरी है.

ये भी पढ़ें- ओडिशा में नक्सलियों का एनकाउंटर, मुठभेड़ में मारे गए 23.65 लाख के इनामी तीन माओवादी