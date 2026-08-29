राजस्थान में फिर लौटेगा मानसून, झमाझम बारिश लेकर आ रहा नया वेदर सिस्टम

राजस्थान में मानसून कमजोर होने से गर्मी और उमस फिर से बढ़ गई है. राज्य में शुक्रवार को बारिश पूरी तरह थमी रही. तेज धूप के चलते जयपुर, टोंक और अलवर सहित 15 प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, जबकि श्रीगंगानगर में पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच गया. मौसम विभाग के अनुसार, मानसून ट्रफ उत्तर की ओर खिसकने के चलते अगले एक हफ्ते तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए सिस्टम से पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में आगामी 5 दिन में बारिश के नए दौर शुरू होने की संभावना है.

राजस्थान में आज नो-रेन अलर्ट

रक्षाबंधन के दिन यानी कल प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी के अलावा कहीं भी बरसात दर्ज नहीं की गई. आज भी (शनिवार) प्रदेश के किसी जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है. बारिश थमने और तेज धूप के चलते जयपुर, टोंक, अलवर समेत 15 शहरों में साफतौर पर गर्मी रही. इन जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया. श्रीगंगानगर में दिन का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है.

जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में शुक्रवार को दिनभर आसमान साफ रहा और धूप खिली रही. प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक का उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. सबसे अधिक गर्मी श्रीगंगानगर में रही.

फिलहाल मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर खिसकी हुई है. यह अमृतसर, देहरादून और लखीमपुर खीरी होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है. आगामी दिनों में ट्रफ के अपनी सामान्य स्थिति में लौटने की संभावना है. इसके बाद राजस्थान में मानसून की गतिविधियां बढ़ सकती हैं.

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मौसम विभाग ने बताया कि अगले एक सप्ताह बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के अधिकांश भागों में कमजोर मानसून परिस्थितियां दर्ज होने और मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है.

नया वेदर सिस्टम से सक्रिय होगा मानसून

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सितंबर के पहले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम बनने की संभावना है. इसके प्रभाव से राजस्थान में 4-5 सितंबर से मानसून फिर सक्रिय हो सकता है और बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद है. पूर्वी राजस्थान में केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश की उम्मीद है. वहीं, 3-4 सितंबर से पूर्वी व उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है.

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