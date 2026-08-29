Aaj ka Rashifal 29 August 2026: 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें आज का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार आज का दिन कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है. चंद्रमा के राशि परिवर्तन के कारण दिन और रात के प्रभाव अलग-अलग रहेंगे, जिससे करियर, धन, रिश्ते, स्वास्थ्य और भविष्य की योजनाओं पर असर पड़ सकता है. किसी राशि को लाभ और नए अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को खर्च, निर्णय और संबंधों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल, शुभ रंग और आज के उपाय.

1. मेष राशि

सुबह से दोपहर के बीच किसी पुराने संपर्क से ऐसी सूचना मिल सकती है जिससे आर्थिक या व्यावसायिक संभावना बने. लंबे समय से रुका भुगतान मिलने की बातचीत आगे बढ़ सकती है. लाभ की संभावना दिखाई दे तो भी उससे जुड़े जोखिम और भविष्य की जिम्मेदारियों को पहले समझें. कामकाज में नेटवर्किंग आपके लिए आज खास भूमिका निभाएगी. स्वतंत्र व्यवसाय करने वालों को नए ग्राहक या रेफरल मिल सकते हैं. नौकरी में किसी सामूहिक प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका बढ़ सकती है. अनावश्यक ऑनलाइन खरीदारी, मनोरंजन पर खर्च या बिना योजना के बाहर जाने से बचें. किसी व्यक्ति की आर्थिक समस्या देखकर तुरंत जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें. किसी मित्र के साथ पैसों का लेन-देन हो तो स्पष्ट हिसाब रखें. सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना भी ठीक नहीं रहेगा.

2. वृषभ राशि

कार्यस्थल पर कोई जिम्मेदारी आपकी अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. वरिष्ठ व्यक्ति आपके काम की बारीकियों पर ध्यान देंगे, इसलिए छोटी गलती को भी नजरअंदाज न करें. व्यापार में प्रतिष्ठा और ग्राहक विश्वास आज पूंजी की तरह काम करेगा. साझेदारी से जुड़े किसी निर्णय में भूमिकाएं स्पष्ट रखना जरूरी होगा. आपकी किसी बात को दूसरे लोग गंभीरता से लेंगे, इसलिए सार्वजनिक रूप से कही गई बातों में सावधानी रखें. कुछ इच्छाओं की पूर्ति में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है. कोई मित्र व्यावसायिक जानकारी दे सकता है या भविष्य की योजना के लिए उपयोगी परिचय करा सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी चुप्पी कई बार गलत समझी जा सकती है, इसलिए जहां स्पष्टीकरण आवश्यक हो वहां स्पष्ट शब्दों में अपनी स्थिति बताएं. आर्थिक दृष्टि से दिन के अंतिम हिस्से में भविष्य की कमाई और बचत को लेकर नई योजना बन सकती है.

3. मिथुन राशि

आज किसी एक निर्णय को तुरंत अंतिम रूप देने के बजाय परिस्थितियों को दो चरणों में समझना बेहतर रहेगा. व्यावसायिक क्षेत्र में दूर के शहर, विदेश या ऑनलाइन नेटवर्क से संपर्क उपयोगी हो सकता है. किसी नए बाजार में पहुंच बनाने का विचार सामने आ सकता है. किसी एजेंट या मध्यस्थ की बात पर निर्भर रहने से पहले स्वयं आवश्यक जानकारी जुटाना बेहतर रहेगा. अचानक कोई फोन, संदेश या जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यक्तिगत स्तर पर आज विचारों का बोझ बढ़ सकता है. हर सलाह को अपने ऊपर लागू करना जरूरी नहीं है. यात्रा करनी हो तो समय और मार्ग की योजना पहले बना लें. खासकर रात के समय अचानक कार्यक्रम बदलने से थकान बढ़ सकती है. दिन का सबसे उपयोगी हिस्सा सीखने और दिशा तय करने में तथा रात का समय काम की प्राथमिकताएं व्यवस्थित करने में लगाया जा सकता है.

4. कर्क राशि

दिन का शुरुआती हिस्सा आपको छिपे हुए कारणों, आर्थिक जिम्मेदारियों और पुराने मामलों की ओर खींचेगा, जबकि रात के बाद सोच का दायरा विस्तृत होगा. आर्थिक मामलों में आज किसी पुराने भुगतान, टैक्स, बीमा, कर्ज या साझा धन से जुड़ा विषय सामने आ सकता है. अचानक खर्च की संभावना को देखते हुए गैर-जरूरी खरीदारी कुछ समय के लिए रोक देना बेहतर रहेगा. कामकाज में ऐसी जानकारी हाथ लग सकती है जो किसी पुराने निर्णय को नए तरीके से देखने में मदद करे. लंबी दूरी की यात्रा या किसी नए स्थान से जुड़े विचार पर चर्चा हो सकती है. दिन के पहले हिस्से में मानसिक बेचैनी बढ़े तो हर समस्या का उत्तर उसी समय खोजने की कोशिश न करें. आज अपने निजी दस्तावेजों और डिजिटल खातों की सुरक्षा पर भी ध्यान दें. पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी या महत्वपूर्ण कागजात किसी अनावश्यक व्यक्ति के साथ साझा न करें.

5. सिंह राशि

दिन बढ़ने के साथ आपकी सोच का तरीका भी बदल सकता है. व्यापार में किसी ग्राहक या सहयोगी के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है. सामने वाला आपकी अपेक्षा से अलग शर्त रख सकता है, इसलिए तुरंत हामी भरने के बजाय सभी पहलुओं को समझें. पुराने व्यावसायिक मतभेद को सुलझाने का अवसर भी मिल सकता है. नौकरी में किसी सहकर्मी के साथ मिलकर किया गया काम अपेक्षा से बेहतर परिणाम दे सकता है. वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह को चुनौती समझने के बजाय उसमें उपयोगी हिस्सा तलाशें. किसी छोटी बात के पीछे छिपे अर्थ खोजने की आदत बढ़ सकती है. यदि कोई आर्थिक या निजी मामला उलझा हुआ है तो उसे रात में भावावेश में सुलझाने के बजाय तथ्य जुटाकर अगले चरण की योजना बनाएं. आज वाहन या मशीनरी से जुड़े काम में लापरवाही न करें. जरूरी सामान की जांच किए बिना निकलना परेशानी बढ़ा सकता है. व्यक्तिगत संबंधों में शाम तक भावनात्मक गहराई बढ़ सकती है.

6. कन्या राशि

रात के बाद लोगों के साथ तालमेल और समझौते अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे. कामकाज में किसी जटिल मामले को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा. किसी सहकर्मी की गलती सुधारते समय भाषा पर नियंत्रण रखें. बार-बार दूसरों की कमियां बताने से आपकी विशेषज्ञता तो दिखाई देगी. व्यापार में बकाया भुगतान और ग्राहकों की शिकायतों को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा. किसी पुराने ग्राहक को बनाए रखना नए ग्राहक की तलाश से अधिक लाभकारी साबित हो सकता है. आधिकारिक या कानूनी मामले में हैं तो केवल मौखिक बातचीत पर निर्भर न रहें. ईमेल, रसीद और अन्य प्रमाण सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा. दांपत्य जीवन में किसी पुराने विषय पर बहस छिड़े तो उसे उसी समय निर्णायक रूप देने से बचें. दिन का शुरुआती हिस्सा समस्याएं निपटाने के लिए और रात का समय रिश्तों में संतुलन बनाने के लिए बेहतर है.

7. तुला राशि

दिन का आरंभ रचनात्मक सोच, योजनाओं और अपनी प्रतिभा को सामने लाने के लिए उपयोगी रहेगा. सुबह किसी रचनात्मक योजना पर काम करने का अच्छा अवसर मिलेगा. किसी पुराने विचार को नया रूप देकर प्रस्तुत करने पर बेहतर प्रतिक्रिया मिल सकती है. आर्थिक मामलों में आज जोखिम लेने का आकर्षण बढ़ सकता है. खासकर ऐसी योजनाओं से दूरी रखें जिनमें असामान्य रूप से तेज लाभ का दावा हो. मनोरंजन, शौक या पसंद की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए अपनी सीमा पहले तय कर लेना अच्छा रहेगा. ऑफिस की राजनीति में शामिल होने से बचें. व्यक्तिगत संबंधों में सुबह भावनात्मक उत्साह रहेगा, लेकिन रात तक व्यावहारिक सोच हावी हो सकती है. किसी बच्चे या युवा सदस्य से जुड़ा निर्णय लेना हो तो केवल अपनी अपेक्षाओं के अनुसार फैसला न करें. सामने वाले की क्षमता और परिस्थिति को भी समझना जरूरी होगा. आज स्वास्थ्य के नाम पर अनावश्यक चिंता करने के बजाय अपनी दिनचर्या में नियमितता रखें.

8. वृश्चिक राशि

दिन के शुरुआती हिस्से में घर, निजी सुख, संपत्ति और मानसिक स्थिरता से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. घर की कोई व्यवस्था बदलने या लंबे समय से लंबित मरम्मत का काम शुरू करने का विचार बन सकता है. संपत्ति खरीदने-बेचने की योजना हो तो भावनात्मक पसंद के बजाय दस्तावेज और वास्तविक स्थिति को प्राथमिकता दें. कामकाज में घरेलू चिंताओं का प्रभाव पड़ सकता है. घर से काम करने वालों को अपने कार्यक्षेत्र में अनावश्यक व्यवधान कम करना होगा. किसी रचनात्मक प्रोजेक्ट को समय देना अच्छा रहेगा. कल्पना को योजना में बदलने का प्रयास आज अधिक उपयोगी रहेगा. हर बात को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश तनाव बढ़ाएगी. पुरानी नाराजगी को फिर से सामने लाने के बजाय समाधान पर ध्यान दें. रात के समय भावनाओं में आकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लें. प्रेम संबंधों में भी जल्दबाजी से निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं रहेगा.

9. धनु राशि

दिन के पहले हिस्से में सक्रियता, संवाद और व्यक्तिगत प्रयासों का प्रभाव रहेगा, जबकि रात के बाद घर, निजी सुविधाओं और मन की शांति से जुड़े विषय महत्वपूर्ण हो जाएंगे. सुबह किसी जरूरी फोन, संदेश या मुलाकात के माध्यम से काम आगे बढ़ सकता है. आपकी पहल से रुका हुआ मामला गति पकड़ सकता है. व्यापार में छोटे स्तर पर किए गए प्रयास से भविष्य की संभावना बन सकती है. नए क्षेत्र में विस्तार की सोच हो तो पहले बाजार की वास्तविक स्थिति समझें. घर में किसी वस्तु की मरम्मत, सजावट या व्यवस्था बदलने की इच्छा हो सकती है. वाहन से संबंधित खर्च सामने आए तो उसकी वास्तविक जरूरत जांच लें. परिवार में किसी छोटी बात को लेकर चिड़चिड़ापन हो सकता है. भाई-बहन या करीबी परिचित के साथ बातचीत में पुराने मतभेद का संदर्भ आ सकता है. अपनी बात रखने से पहले यह तय करें कि आपका उद्देश्य समाधान है या केवल अपनी बात साबित करना.

10. मकर राशि

दिन का पहला हिस्सा धन, बचत, पारिवारिक संसाधनों और आपकी वाणी पर केंद्रित रहेगा. पैसों से जुड़े किसी पुराने मामले में स्थिति स्पष्ट हो सकती है. भुगतान लेना या देना हो तो तारीख और राशि का लिखित हिसाब रखें. आज आपकी आर्थिक समझ अच्छी रहेगी, लेकिन पसंद की कोई महंगी वस्तु अचानक आकर्षित कर सकती है. व्यापार में ग्राहकों से बातचीत करते समय आपकी भाषा निर्णायक रहेगी. कठोर शब्द सही बात को भी गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण फोन कॉल, प्रस्तुति या मुलाकात को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा समय रहेगा. छोटे प्रयास को कम न आंकें; यही आगे चलकर बड़ा परिणाम दे सकता है. कोई व्यक्ति आपकी बात को अपेक्षा से अलग समझ सकता है. वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें, खासकर यदि रात में बाहर निकलना हो. आज आर्थिक अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा और रात के बाद सक्रिय प्रयास आपकी गति बढ़ाएंगे.

11. कुम्भ राशि

सुबह से शाम तक आपका ध्यान अपनी पहचान, निर्णयों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर रहेगा, वहीं रात के बाद धन और वाणी से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं. आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी बात को अंतिम सत्य मान लेना परेशानी पैदा कर सकता है. कामकाज में अपनी कार्यशैली बदलने का विचार आ सकता है. कोई पुराना तरीका अपेक्षित परिणाम नहीं दे रहा तो उसमें सुधार करें. स्वतंत्र रूप से काम करने वालों के लिए अपनी सेवाओं या उत्पाद की प्रस्तुति में बदलाव उपयोगी हो सकता है. खरीदारी या ऑनलाइन भुगतान करते समय भी जल्दबाजी न करें. दिन के पहले हिस्से में खुद को साबित करने की कोशिश अधिक रहेगी, लेकिन शाम के बाद प्राथमिकता बदलकर संसाधनों को संभालने की हो सकती है. इस बदलाव को समझना जरूरी है. किसी योजना पर पैसा लगाने से पहले यह देखें कि उससे वास्तविक लाभ कब और कैसे मिलेगा.

12. मीन राशि

दिन के दोनों हिस्सों का स्वभाव अलग रहेगा, इसलिए उसी के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं तय करें. सुबह अनावश्यक खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा. छोटी रकम को नजरअंदाज करने से कुल बजट बिगड़ सकता है. कामकाज में पर्दे के पीछे की तैयारी अधिक फलदायी रहेगी. अपनी आगे की योजना हर व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें. किसी अधूरे विचार को समय से पहले सार्वजनिक करने पर अनावश्यक राय और हस्तक्षेप बढ़ सकता है. भावनात्मक उत्साह में खर्च या प्रतिबद्धता बढ़ाना ठीक नहीं होगा. आज किसी की बात को अपने बारे में समझ लेने की प्रवृत्ति से बचें. यदि कोई व्यक्ति कम संवाद कर रहा है तो उसके पीछे तुरंत नकारात्मक कारण न खोजें. आपकी संवेदनशीलता आपको सूक्ष्म संकेत समझने में मदद करेगी, लेकिन वही संवेदनशीलता गलत अनुमान की वजह भी बन सकती है. रात के बाद अपनी दिनचर्या को नए सिरे से व्यवस्थित करने का विचार आ सकता है.