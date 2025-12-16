गुजरात की नर्स की हत्‍या की सुपारी देने वाली मह‍िला हेडमास्‍टर को पुल‍िस ने ग‍िरफ्तार कर ल‍िया. पुल‍िस ने कई चौंकाने वाले खुलासे क‍िए. ग‍िरफ्तार काजल पटेल (39) ऊंझा कस्बे की रहने वाली है, और सरकारी स्कूल में हेड मास्‍टर है. उसके पत‍ि हार्द‍िक पटेल का गुजरात की नर्स से अफेयर था. इसी बात से परेशान होकर काजल ने नर्स की हत्‍या की साज‍िश रची, और 15 लाख की सुपारी दे डाली.

वारदात से पहले ही खुल गया राज

वारदात करने से पहले ही बदमाश प‍िलानी क्षेत्र के लिखवा गांव में शराब के ठेके पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार हो गए. पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ. इसके बाद पुल‍िस ने मुख्य साज‍िशकर्ता काजल पटेल को गिरफ्तार क‍िया. पुलिस ने बताया कि इस मामले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के बाद पता चला क‍ि बदमाशों को जिस महिला डॉक्टर का मर्डर करने के लिए सुपारी दी गई थी, वो डॉक्टर नहीं, बल्कि महिला नर्स थी.

महिला नर्स से अफेयर का शक

काजल पटेल को शक था कि उसके पति हार्दिक पटेल का महिला नर्स से अवैध संबंध हैं. इसी शक में वह पिछले 6 महीनों से महिला नर्स को मरवाने का प्लान बना रही थी. उसने नर्स को मरवाने के लिए सुपारी दी. गिरफ्तार काजल पटेल की यह सुपारी का आफर पिलोद निवासी अनुज शर्मा तक पहुंचा. उसने सुपारी ले ली. इसमें एक-दो और बदमाश शाम‍िल हैं, पुल‍िस ज‍िनकी तलाश कर रही है.

काजल ने की थी लव मैरिज

काजल पटेल ने हार्दिक​ पटेल के साथ लव मैरिज की थी. ​दोनों की शादी को भी करीब 15 साल हो गए हैं. इनके एक बेटा भी है. पति का दूसरी मह‍िला के साथ संबंधों के शक के कारण ही काजल पटेल ने महिला नर्स को रास्ते में हटाने के लिए हत्या का प्लान बनाया था. काजल पटेल ने आरोपियों को एक लाख रुपए भी एडवांस दिए थे. इन्हीं पैसों से बदमाशों ने आधुनिक हथियार और कारतूस खरीदा था. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि बदमाशों को सुपारी भी महिला चिकित्सक की हत्या का बोलकर ही दी गई थी. रेकी भी करवाई गई तो उस वक्त भी यही बताया गया था कि जिस महिला का मर्डर करना है, वो चिकित्सक है.

