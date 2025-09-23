विज्ञापन
Rajasthan News: पशु मेले से सांड खरीदकर घर जा रहा था, गौ तस्करी के शक ने उजाड़ दिया परिवार

राजस्थान के भीलवाड़ा में गौ तस्करी के शक में एक 32 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मामला मॉब लिंचिंग का बताया जा रहा है.

  • भीलवाड़ा के बानेरा थाना क्षेत्र में गौ तस्करी के शक में एक 32 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या हुई।
  • शेरू सुसाडिया और मोहसिन डोल ने लांबिया पशु मेले से एक सांड खरीदा था, लौटते समय हमला हुआ।
  • हमलावरों ने शेरू और मोहसिन पर लाठी-डंडों से प्रहार किया, शेरू गंभीर घायल होकर बाद में मृत हो गया।
भीलवाड़ा:

राजस्थान के भीलवाड़ा में गौ तस्करी के शक में एक 32 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मामला मॉब लिंचिंग का बताया जा रहा है. घटना बानेरा पुलिस थाना क्षेत्र में हुई. मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शेरू सुसाडिया के रूप में हुई है. इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं.

यह घटना 16 सितंबर की है. शेरू सुसाडिया और मोहसिन डोल ने भीलवाड़ा के लांबिया पशु मेले से एक सांड खरीदा था. वे पिकअप वाहन से घर लौट रहे थे. तड़के करीब 3 बजे, एक सिल्वर रंग के वाहन और मोटरसाइकिलों पर आए 10-15 लोगों ने उन्हें रोका. इन हमलावरों ने गौ-तस्करी का आरोप लगाते हुए शेरू और मोहसिन को लाठी-डंडों और सरियों से बुरी तरह पीटा. मोहसिन किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रहा, लेकिन शेरू गंभीर रूप से घायल हो गया.

हमलावरों ने शेरू से 36,000 रुपये भी छीन लिए. एफआईआर के अनुसार, हमलावरों में से एक ने शेरू के फोन से उनके परिवार से 50,000 रुपये की फिरौती भी मांगी. बाद में शेरू का फोन बंद कर दिया गया.

पुलिस कार्रवाई और कानूनी स्थिति

घायल शेरू को भीलवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया. 19 सितंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों - हिमांशु शर्मा, धर्मराज कुमावत, दीपक कुमावत, राहुल लोहार और दुर्गेश बैरवा को गिरफ्तार कर लिया है. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत हत्या के प्रयास और जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस फरार आरोपियों - देवा गुर्जर, कुणाल मालपुरा, प्रदीप राजपुरोहित, नितेश सैनी - की तलाश कर रही है.

परिवार और राजनीति

मृतक शेरू के परिवार में उनकी पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं. उनकी चचेरी बहन मंजूर पेमला ने बताया कि उनका भाई गौ-तस्कर नहीं था और उन्होंने यह पशु मेले से खरीदा था. परिवार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है.

