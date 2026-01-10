MP News: आगर मालवा में नर्सरी की आड़ में चल रही थी MD Drugs फैक्ट्री, 10 करोड़ की ड्रग्स व 600 KG केमिकल जब्त

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में नारकोटिक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 करोड़ रुपए की MD Drugs जब्त की है. यह अवैध फैक्ट्री एक नर्सरी की आड़ में संचालित की जा रही थी. छापेमारी के दौरान फैक्ट्री के अंदर से करीब 600 किलो ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल और लैब से जुड़े उपकरण भी बरामद किए गए हैं.

नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के अनुसार जब्त की गई MD Drugs की कीमत स्थानीय बाजार में लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत कई गुना अधिक हो सकती है.

यह कार्रवाई सुबह करीब 4.30 बजे शुरू की गई, जिसमें नारकोटिक्स विभाग की एक लंबी टीम शामिल रही. यह नर्सरी आगर मालवा जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर आमला गांव में स्थित थी, जहां लंबे समय से यह अवैध गतिविधि चल रही थी. फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.



वीएस कुमार, नीमच-जावरा अधीक्षक नार्कोटिक्स विभाग ने बताया कि उज्जैन प्रकोष्ठ को सूचना प्राप्त हुई थी कि इस नर्सरी में गुप्त रूप से अवैध लैब का संचालन हो रहा है. यहां MD Drugs तैयार की जाती है, जिसे 10 जनवरी को कोई लेने आने वाला था.

सूचना के आधार पर सुबह साढ़े चार बजे नर्सरी को चारों तरफ से घेर लिया गया और सुबह दस बजे तक इंतजार किया गया. इसके बाद भी जब कोई नहीं पहुंचा तो नार्कोटिक्स विभाग की टीम ने नर्सरी के अंदर प्रवेश किया. कार्रवाई के दौरान अब तक भारी मात्रा में MD Drugs की बरामदगी हो चुकी है.

नार्कोटिक्स विभाग की टीम ने मौके से लैब में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और कई तरह के केमिकल भी जब्त किए हैं. फिलहाल इस प्रकरण में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.

वहीं, मुकेश खत्री, अधीक्षक उज्जैन प्रकोष्ठ नार्कोटिक्स विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर निखिल के निर्देश पर की गई है. यह फार्म हाउस कालूराम रातड़िया का है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है. यह भी सामने आया है कि इस फार्म हाउस को किसी और को बेच दिए जाने की बात कही जा रही है.

उन्होंने बताया कि आरोपी किसे बनाया जाएगा, यह अनुसंधान के बाद तय होगा. प्रारंभिक जांच में यहां कुछ लोगों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं. देर शाम उच्च अधिकारी पूरे मामले का विस्तृत खुलासा कर सकते हैं.



ये भी पढ़ें- IAS दीपक सोनी: दंतेवाड़ा में 30 करोड़ से कैसे बदली 750 गरीब महिलाओं की तकदीर, अब दिल्ली से क्‍यों आया बुलावा?