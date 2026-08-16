100 करोड़ की MD ड्रग फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा, किराए पर लिया था फॉर्म हाउस

राजस्थान के नागौर में 100 करोड़ रुपये की कथित MD फैक्ट्री मामले में पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है. मुख्य आरोपी महावीर ने जोधपुर रोड पर ड्रग फैक्ट्री संचालित करने के लिए फार्म हाउस किराए पर लिया था. पुलिस ने फार्म हाउस मालिक राजीव कुमार भाटी और कुचेरा थाना क्षेत्र के रूण गांव निवासी जितेंद्र को गिरफ्तार किया है. वहीं मुख्य आरोपी महावीर की थार गाड़ी भी जब्त की गई है. पूरे मामले में अब तक छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

फॉर्म हाउस मालिक भाटी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी महावीर ने जोधपुर रोड स्थित फार्म हाउस को ड्रग फैक्ट्री संचालित करने के लिए किराए पर लिया था. यह फार्म हाउस राजीव कुमार भाटी का बताया जा रहा है, जिसे सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. नागौर पुलिस ने मुख्य आरोपी महावीर की थार गाड़ी भी जब्त की है.

वहीं कुचेरा थाना क्षेत्र के रूण गांव निवासी जितेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार मुख्य आरोपी महावीर ने कथित तौर पर ड्रग फैक्ट्री से जुड़े लोगों के बीच लाभ का हिस्सा पहले से तय कर रखा था. मामले में अब तक छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने के साथ चेन सिस्टम की पड़ताल कर रही है.

210 लीटर बरामद हुए थे केमिकल

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आसाराम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर ड्रग फैक्ट्री से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.

बता दें कि नागौर पुलिस की स्पेशल टीम ने दबीश देकर फैक्ट्री से 5 किलो 418 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एचडी और एमडी बनाने में प्रयुक्त होने वाले कैफीन 2 किलो 744 ग्राम, 24 प्रकार के विभिन्न केमिकल 210 लीटर बरामद किए. वही एमडी बनाने की आधुनिक मशीन, थर्मामीटर, सेनेटरी फनल, मैग्नेटिक स्टेचर पीएच मीटर सहित अन्य सामान बरामद किया. (नागौर से लोकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट)

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