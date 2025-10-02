काफी देर से अश्लील इशारे कर रहा था लड़का, महिला ने ले लिया चंडी अवतार फिर... वायरल VIDEO

जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित खंडार बस स्टैंड पर बीती रात एक मनचले युवक को एक महिला की तरफ अश्लील इशारे करना भारी पड़ गया. महिला का गुस्सा फूट पड़ा और उसने सबके सामने युवक की जबरदस्त पिटाई कर दी. युवक की पिटाई करते देख आसपास मौजूद लोग भी जुट गए और उन्होंने भी मनचले पर लात-घूंसे और थप्पड़ों की बारिश कर दी.

बस में शुरू हुई थी छेड़छाड़

जानकारी के मुताबिक, यह घटना बीती रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच हुई. बालेर से सवाई माधोपुर आ रही एक निजी बस में एक महिला अपने दो बच्चों के साथ सवार हुई थी. महिला दिल्ली जाने के लिए सवाई माधोपुर आई थी, जहां उसका पति उसे लेने आने वाला था. बताया जा रहा है कि महिला के बस में बैठते ही एक शराबी युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और पूरे सफर के दौरान लगातार महिला की तरफ अश्लील इशारे करता रहा.

बस स्टैंड पर फूटा गुस्सा

युवक की हरकतों से परेशान महिला का गुस्सा तब फूट पड़ा, जब बस सवाई माधोपुर के खंडार बस स्टैंड पर पहुंची. महिला ने पहले अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित किया और फिर युवक को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई शुरू कर दी. इस दौरान मौके पर मौजूद भीड़ ने भी महिला का साथ दिया. कई लोगों ने युवक पर लात, घूंसे और थप्पड़ों की बौछार कर दी. भीड़ की पिटाई से युवक की हालत खराब हो गई.

वीडियो हुआ वायरल, पुलिस कंप्लेंट नहीं

इस पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला मनचले युवक की पिटाई करती हुई साफ नजर आ रही है. हालांकि, घटना को लेकर महिला या उसके परिजनों द्वारा आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई गई है. इसके बावजूद, बस स्टैंड पर हुई इस सार्वजनिक पिटाई ने मनचलों को एक कड़ा संदेश दिया है.