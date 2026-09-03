दिन में मजदूरी, रात को पढ़ाई...मामूली मिस्त्री बना KBC विनर, जीते ₹50 लाख

राजस्थान के सीकर जिले के एक टाइल मिस्त्री ने कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीते हैं. पाटन क्षेत्र के श्यामपुरा गांव के कृष्ण कुमावत की इस उपलब्धि के बाद उनके गांव में जश्न का माहौल है. कृष्ण को ‘कौन बनेगा करोड़पति' के 18वें सीजन में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठा देखने के लिए गांव में जबरदस्त तैयारी की गई थी. ग्राम पंचायत परिसर में बड़ी एलसीडी स्क्रीन लगाकर ग्रामीणों ने एक साथ बैठकर KBC का कार्यक्रम देखा. जैसे ही कृष्ण ने 50 लाख रुपए जीतने का मुकाम हासिल किया, ग्रामीणों ने तालियां बजाकर खुशी जाहिर की. सोमवार, 31 अगस्त की देर शाम प्रसारित कार्यक्रम में कृष्ण ने हॉट सीट पर 50 लाख रुपए जीतने के बाद खेल से आगे नहीं खेलने का फैसला लिया.

केबीसी का शो देखने के लिए गांव में खास व्यवस्था की गई

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रात को की पढ़ाई

कृष्ण कुमावत एक साधारण परिवार से आते हैं और पेशे से टाइल मिस्त्री हैं. दिनभर टाइल लगाने का काम करने के बाद वह रात में पढ़ाई करते थे. इसी दौरान उन्होंने सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए लगातार अध्ययन किया. उनके इस काम में छोटा भाई भी सहयोग करता है. कृष्ण के दो बच्चे हैं, जो वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं. कृष्ण ने बताया कि KBC के मंच तक पहुंचने और इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की. काम के बाद पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी नींद का समय कम कर दिया. उनकी मेहनत का नतीजा अब 50 लाख रुपए की जीत के रूप में सामने आया है.

शो देखने के लिए पूरा गांव उमड़ आया था

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'शॉर्टकट नहीं होता'

KBC में सफलता हासिल करने के बाद कृष्ण कुमावत ने युवाओं और विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. जीवन में लक्ष्य तय कर लगातार मेहनत करना जरूरी है. उन्होंने युवाओं से सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने और इंटरनेट का उपयोग ज्ञान व सीखने के लिए करने की अपील की.

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