विदेश में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी, फिर भारत वापस भेजने के नाम पर परिजन से भी ऐंठ ली रकम

Fraud in the name of overseas job opportunities: विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी के मामले में करौली के एक शातिर आरोपी की गिरफ्तारी हुई. बालघाट थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 10 हजार रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया. टोडाभीम क्षेत्र के बालघाट थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की. आरोप है कि साल 2013 में तखत सिंह राजपूत ने बालघाट के 4 लोगों को मलेशिया में मजदूरी दिलाने का झांसा दिया. उनसे 6 लाख 40 हजार रुपए की ठगी की और घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था.

भारत वापस भेजने के लिए भी ऐंठे पैसे

पुलिस के अनुसार, आरोपी तखत सिंह ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार और साधारण लोगों को विदेश में काम दिलाने का लालच देकर पहले उनसे मोटी रकम वसूल करता था. बाद में काम नहीं मिलने पर पीड़ितों को वापस भारत भेजने के नाम पर उनके परिजनों से भी पैसे ऐंठता था.

पुलिस ने चलाया विशेष अभियान

थानाधिकारी महेश कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में कार्रवाई की गई. एएसपी सत्येंद्र पाल सिंह और वृत्ताधिकारी मुरारी लाल मीणा के सुपरविजन में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

चूरू में भी आरोपी के खिलाफ 4 वारंट लंबित

बालघाट के ही रहने वाले हरिप्रसाद बैरवा, रुखसाना पत्नी असलम, कलुआ खान पुत्र मदारी खान और अहमद अली सहित चार लोगों ने केस किया था. फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. जब पुलिस ने छानबीन की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए. आरोपी के खिलाफ चूरू जिले में भी 4 स्थायी वारंट लंबित हैं और वह लंबे समय से फरार था. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उससे जुड़े अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है.

