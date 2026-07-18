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'तुम अकेले रूम में आओ' राजस्थान में सरकारी टीचर की स्कूल में शर्मनाक हरकत, छात्रा ने भाई को बताई पूरी कहानी

स्कूल में शिक्षक की शर्मनाक हरकत का पता चलने पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया. शिक्षकों की शिकायत और हंगामे के बाद देर शाम को शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को APO कर दिया.

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'तुम अकेले रूम में आओ' राजस्थान में सरकारी टीचर की स्कूल में शर्मनाक हरकत, छात्रा ने भाई को बताई पूरी कहानी
शिक्षक की शर्मनाक हरकत का पता चलते ग्रामीणों ने किया हंगामा

राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में एक शिक्षक ने विद्या के मंदिर को शर्मसार कर दिया. होमवर्क जांचने के बाद नोटबुक लेने के लिए शिक्षक ने 17 वर्षीय छात्रा को स्टाफ रूम में अकेले बुलाया. छात्रा को नोटबुक लेने के नाम पर मिलने का दबाव बनाना और अकेली बुलाना शिक्षक को मंहगा पड़ गया. छात्रा ने पूरी घटना अपने भाई को बताई तो शनिवार को लंच के बाद गांव में हंगामा हो गया. काफी संख्या में स्कूल के बाहर ग्रामीण जमा हो गए. ग्रामीणों ने जमकर आक्रोश जताया. स्कूली छात्र-छात्राएं भी पढ़ाई का बहिष्कार कर स्कूल से बाहर निकल गए. देर शाम को शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को APO कर दिया. जबकि पीड़िता की रिपोर्ट पर शंभूगढ़ थाना पुलिस ने भी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

2 दिन पुरानी है घटना

शंभूगढ़ थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक पर छात्राओं के साथ कथित रूप से अनुचित व्यवहार करने का यह मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार, घटना 2 दिन पुरानी है. इसी बीच गुमसुम रही मासूम छात्रा ने जब अपने भाई को घटना के बारे में बताया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ. पुलिस को दी शिकायत में छात्रा ने बताया कि वह 16 जुलाई को स्कूल पढ़ने गई थी. उस दिन करीब 12 बजे टीचर क्लासरूम में आए और सभी के होमवर्क चेक करने लगे.

शिक्षक ने छात्रा संग क्या किया?

शिक्षक ने सभी छात्राओं की कॉपी ने लौटा दी, पर एक छात्रा की नोटबुक नहीं लौटाई और बोला कि तुम अकेले आना, तभी तुम्हारी कॉपी दूंगा. कुछ समय बाद छात्रा साथ में पढ़ने वाली 2 अन्य छात्राओं के साथ शिक्षक के पास पहुंची. पीड़ित छात्रा ने पुलिस को बताया, "इस पर शिक्षक बोला कि तुम  अपनी सहेलियों को साथ लेकर क्यों आई हो. जब तुम अकेली आओगी तभी नोटबुक लौटाऊंगा.

शिक्षक की घिनौनी हरकत के कारण छात्रा स्कूल जाने से डरने लगी और 2 दिन तक स्कूल ही नहीं गई. अन्य छात्राओं ने भी शिक्षक के व्यवहार को लेकर परिजनों के सामने शिकायत की.

गुमसुम छात्रा नहीं गई स्कूल

कार्यवाहक प्रिंसिपल रामेश्वर लाल शर्मा ने बताया कि तुरंत प्रभाव से शिक्षक को एपीओ करने के साथ ही जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी. बताया जा रहा है कि चार छात्राओं ने शिक्षक के खिलाफ शिकायत की है. घटना के बाद एक छात्रा मानसिक रूप से परेशान हो गई और स्कूल नहीं गई. गुमसुम रही छात्रा ने परिजनों को कुछ नहीं बताया. मगर आज उसने पूरी घटना अपने भाई को सुना दी. दूसरी छात्राओं से भी कारण पूछने पर छात्रा ने पूरी घटना वैसी ही बताई.

मामले की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और छात्राओं के परिजन विद्यालय पहुंचे. शिक्षक से पूछताछ की. देखते देखते दोपहर बाद हंगामा बढ़ गया. सूचना मिलने पर शंभूगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. इसके बाद छात्राओं और परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

शंभूगढ़ थाना प्रभारी रोहिताश यादव का कहना है कि थाना सर्किल के एक गांव में स्कूल के बाहर हंगामा होने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचे तो पता लगा कि किसी शिक्षक पर अनुचित व्यवहार छात्राओं से करने का मामला सामने आया था. नाराज लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत करवाया. देर शाम को अभी पीड़िता की रिपोर्ट पर पोसको की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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