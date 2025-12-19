विज्ञापन
'मनरेगा से छेड़छाड़ स्वीकार नहीं' सचिन पायलट ने योजना का नाम VB-G RAM-G करने का किया विरोध 

Sachin Pilot News: सचिन पायलट ने VB-G RAM-G को संसद में लाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को न तो विपक्ष से पर्याप्त चर्चा के बाद लाया गया और न ही राज्यों से जरूरी परामर्श किया गया.

सचिन पायलट

VB-G RAM-G: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने VB-G RAM-G को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. पायलट ने कहा कि यह कदम मनरेगा की मूल भावना को कमजोर करता है और उस कानूनी रोजगार गारंटी को खत्म करने की दिशा में है, जिसने ग्रामीण श्रमिकों, महिलाओं और बेरोजगारों को सम्मान और सुरक्षा दी.

सचिन पायलट ने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए सुरक्षा कवच रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पुराने बयान का जिक्र किया, जिसमें मनरेगा को असफलता का स्मारक बताया गया था. पायलट ने कहा कि इतिहास ने यह साबित कर दिया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का लाया गया यह कानून दूरदर्शी और जनहित में था.

''यह योजना करोड़ों परिवारों के लिए जीवनरेखा साबित हुई''

उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों में मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी और उसके विकास में अहम योगदान दिया. कोविड महामारी के दौरान यह योजना करोड़ों परिवारों के लिए जीवनरेखा साबित हुई और लाखों लोगों को भूख, कर्ज और आर्थिक संकट से बचाया.

''अधिकारों को वापस लेने की कोशिश''

सचिन पायलट ने VB-G RAM-G को संसद में लाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को न तो विपक्ष से पर्याप्त चर्चा के बाद लाया गया और न ही राज्यों से जरूरी परामर्श किया गया. पायलट के मुताबिक यह सुधार नहीं, बल्कि मेहनत से हासिल किए गए अधिकारों को वापस लेने की कोशिश है. कांग्रेस नेता ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी इस कदम का कड़ा विरोध करती है और मनरेगा से किसी भी तरह की छेड़छाड़ को स्वीकार नहीं करेगी.

Sachin Pilot, VB-G RAM-G, MNREGA Name Change, Rajasthan, Sachin Pilot News
