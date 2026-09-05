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"राजकुमार बराला को चुनाव जिताओ, कोई लड़का कुंवारा नहीं रहेगा",  बीजेपी के पूर्व व‍िधायक का ऐलान 

प‍िछले साल 43 साल का एक कुंवारा शख्‍स ने पूर्व व‍िधायक रामलाल शर्मा को पत्र ल‍िखकर शादी की गुहार लगाई थी. अब उन्होंने कुंवारे लड़कों की शादी कराने का वादा क‍िया है. 

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"राजकुमार बराला को चुनाव जिताओ, कोई लड़का कुंवारा नहीं रहेगा",  बीजेपी के पूर्व व‍िधायक का ऐलान 
बीजेपी के पूर्व विधायक ने कुंवारे लड़कों की शादी कराने का वादा किया.
NDTV Reporter

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है.  प्रत्याशी और राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार जनसंपर्क और चुनावी सभाएं कर रहे हैं.  इसी बीच चौमूं से भाजपा के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.  बयान में वह शादी का जिक्र करते हुए भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील करते नजर आ रहे हैं.  दरअसल, चौमूं नगर परिषद के वार्ड नंबर 20 से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार बराला के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामलाल शर्मा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित कर रहे थे. 

"एक भी लड़का कुंवारा नहीं रहेगा" 

रामलाल शर्मा ने कहा, "एक बार राजकुमार बराला को जिता दो, आपके किसी भी काम में कोई कमी नहीं आएगी."  इसी संबोधन के दौरान उन्होंने शादी को लेकर भी टिप्पणी की.  रामलाल शर्मा ने कहा, "आपका एक भी लड़का कुंवारा नहीं रहेगा." पूर्व विधायक का यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है,और चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बना हुआ है. 

43 साल के युवक ने मांगी थी शादी में मदद

रामलाल शर्मा का यह बयान इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि पिछले साल चौमूं क्षेत्र के एक 43 वर्षीय अविवाहित युवक ने उनसे शादी करवाने की गुहार लगाई थी.  जानकारी के अनुसार, चौमूं के चितवाड़ी निवासी कैलाश शर्मा ने पूर्व विधायक को पत्र लिखकर अपनी शादी नहीं होने की समस्या बताई थी.  कैलाश शर्मा ने पत्र में कहा था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर रामलाल शर्मा का एक बयान देखा था, जिसमें 40 वर्ष की उम्र वाले अविवाहित युवाओं की शादी करवाने की बात कही गई थी.

43 साल के शख्स ने शादी की अपील की थी 

युवक ने बताया था कि उसकी उम्र 43 वर्ष हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है. ऐसे में उसने पूर्व विधायक से उसकी शादी करवाने में मदद करने की अपील की थी.  अब निकाय चुनाव के बीच रामलाल शर्मा का ‘एक भी लड़का कुंवारा नहीं रहेगा' वाला बयान सामने आने के बाद इसे पिछले साल के इसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है. 

निकाय चुनाव के बीच रामलाल शर्मा का यह बयान अब राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया है.  एक तरफ भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में दिया गया उनका बयान कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा में है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग इसे उनके पिछले साल के उस बयान और 43 वर्षीय युवक की शादी की गुहार से जोड़कर देख रहे हैं. 

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