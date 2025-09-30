अरावली एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश, लोको पायलट ने अचानक लगाई ब्रेक... बड़ा हादसा टला

सिरोही जिले के आबूरोड और मावल स्टेशन के बीच ट्रैक पर बदमाशों ने सीमेंट का खम्भा रख ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई. आबूरोड स्टेशन से गुजरात तरफ जाने वाली ट्रेन अरावली एक्सप्रेस से रविवार शाम करीब 5:35 बजे आबूरोड से मावल स्टेशन के बीच ट्रैक पर रखा खम्भा टकरा गया. हालांकि इससे इंजन को कोई नुकसान नहीं हुआ. लोको पायलट ने ट्रेन रोक प्राथमिक जांच की और 5:40 बजे रेलवे कंट्रोल रूम अजमेर को सूचना देकर आगे रवाना हो गया. बाद में सूचना पर आरपीएफ आबूरोड के साथ जीआरपी और रीको पुलिस मौके पर पहुंची.

अरावली एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन से टकराया खंभा

रेलवे अधिकारी पी डब्ल्यू आई इकबालगढ़ दिनेश कुमार ने थाने में रिपोर्ट दी. बताया कि रविवार को आबूरोड मावल स्टेशन मध्य ओएचई किमी 605/11-13 (आई आर किमी-605/3-4) अप लाइन पर 14701 अरावली एक्सप्रेस ट्रेन आबूरोड स्टेशन से 5:15 बजे रवाना हो गुजरात तरफ जा रही थी. आबूरोड से मावल स्टेशन के बीच असामाजिक तत्वों ने दुर्भावनापूर्ण नियत से ट्रेन को डिरेल या नष्ट करने के उद्देश्य से रेल लाइन पर सीमेंट का खम्भा रख दिया. जो अप लाइन से गुजरने वाली अरावली एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन से टकराया. इससे बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी.

रिपोर्ट में बताया कि घटना में रेल लाइन के आरपार जो सीमेंट का पोस्ट (खम्भा) था, वह किसानों द्वारा खेतों की तारबन्दी के काम में लिए जाते हैं. जानकारी के अनुसार घटना के दौरान ट्रेन को 5 मिनट के लिए रोका और रवाना. पुलिस ने घटना के संबंध में जांच शुरू की है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

आबूरोड रीको थाना एसआई पुखराज गोदारा ने बताया की किसी असमाजिक तत्व द्वारा यह घटना की गई है. गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ और ना ही कोई जनहानि हुई. मामले में आरोपियों की तलाश जुटी हुई है. पुलिस की दो टीमें बनाई गई है. आसपास में जंगल में भी तलाश की गई है.

यह भी पढ़ेंः रेलवे क्रासिंग पार करने की इतनी जल्दी, कंधे पर बाइक उठाते दिखा युवक... लोग रह गए हैरान