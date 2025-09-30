विज्ञापन
रेलवे क्रासिंग पार करने की इतनी जल्दी, कंधे पर बाइक उठाते दिखा युवक... लोग रह गए हैरान

अकसर रेलवे फाटक बंद होने पर लोगों को गेट के नीचे से बाइक या स्कूटर निकालते देखा होगा. लेकिन बाइक को कंधे पर रखकर रेलवे क्रॉसिंग पार करते शायद ही कभी देखा हो.

कंधे पर उठा ली बाइक
Uttar Pradesh:

रेलवे क्रासिंग पर फाटक लगते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है. वहीं लोग इंतजार करने लगते हैं कि कब ट्रेन क्रास करेगी और रास्ता खुलेगा. हालांकि इस दौरान कई लोग लापरवाही करते भी दिख जाते हैं और क्रासिंग के नीचे से अपनी बाइक ले जाते हैं. या फिर फाटक उठाकर बाइक निकाल लेते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि एक युवक अपने कंधे पर बाइक को लिये हैं और वह रेलवे क्रासिंग को पार करते दिख रहा है. 

आपने अकसर रेलवे फाटक बंद होने पर लोगों को गेट के नीचे से बाइक या स्कूटर निकालते देखा होगा. लेकिन बाइक को कंधे पर रखकर रेलवे क्रॉसिंग पार करते शायद ही कभी देखा हो. सोशल मीडिया पर यह वीडियो झांसी के मोंठ का बताया जा रहा, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.

रील बनाने के लिए युवक करते हैं स्टंट

कुछ लोगों का मानना है कि युवक ने ऐसा काम रील बनाने के लिए किया है. अक्सर रेलवे स्टेशन और रेल पटरियों पर लोग नियमों को ताक पर रखकर रील बनाने में लगे रहते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि इस वीडियो में भी युवक ने रील बनाने के लिए बाइक को कंधे पर उठाने का स्टंट किया है. लेकिन यह भी एक बड़ी लापरवाही है.

सवाल यह है कि लोगों को न जाने किस बात की इतनी जल्दी रहती है कि रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर वे ट्रेन निकलने का 5–10 मिनट इंतज़ार भी नहीं कर पाते. अक्सर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर फाटक के नीचे से गाड़ियां निकालते नज़र आ जाते हैं. लेकिन झांसी–कानपुर रेल लाइन पर स्थित मोंठ स्टेशन के पास समथर रोड की क्रासिंग पर तो हद हो गई. एक पहलवान टाइप युवक ने बाहुबली की तरह फाटक बंद देखकर अपनी बाइक को कंधे पर उठा लिया. करीब एक क्विंटल वज़नी बाइक को कंधे पर रखकर उसने लगभग 50 मीटर से ज्यादा दूरी तय की.

