अजमेर दरगाह में उर्स की रस्म के दौरान भिड़ गए खादिम और महिला पुलिस अफसर, झंडा चढ़ाने के दौरान विवाद

Viral Video: मामले में महिला पुलिस अफसर और खादिम ने एक-दूसरे पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया है. वहीं, इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है.

Ajmer Garib Nawaz dargah controversy Video: अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स के दौरान झंडा चढ़ाने की रस्म के समय जायरिनों की भारी भीड़ उमड़ी. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात पुलिस बल पूरी मुस्तैदी से डटा हुआ था. इसी दौरान बड़ी डेग की सीढ़ियों के पास ड्यूटी निभा रही महिला थाना प्रभारी कल्पना और एक खादिम के बीच टकराव हो गया. खादिम अपनी गोद में छोटा बच्चा लेकर झंडे के पास जाने की जिद कर रहा था. इसी दौरान महिला पुलिस अफसर ने सुरक्षा कारणों से उसे आगे बढ़ने से रोका. तभी दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते तीखी बहस और फिर धक्का-मुक्की भी हो गई.

झंडे के पास जाने की जिद ने बढ़ाया तनाव 

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खादिम लगातार झंडे के नजदीक जाने का प्रयास कर रहा था और महिला पुलिस अफसर उसे रोकने में पूरी सख्ती बरत रही थी. इसी दौरान हाथ झटकने और जोर-आजमाइश के बीच स्थिति बिगड़ गई. मौके पर मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला मुख्यालय हिमांशु जांगिड़ ने तत्काल हस्तक्षेप कर विवाद को शांत कराया. हालांकि, इसी बीच महिला पुलिस अफसर का हाथ झटकने से खादिम झंडे के पास पहुंच गया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

महिला पुलिस अफसर ने लगाए बदतमीजी के आरोप 

विवाद के बाद महिला पुलिस अफसर ने खादिम पर बदतमीजी का आरोप लगाया. वहीं, खादिम ने भी पुलिस अफसर पर अभद्रता का आरोप लगाया. इस मामले में प्रशासन और पुलिस विभाग से इस मामले में संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की मांग उठ रही है, ताकि भविष्य में उर्स जैसे बड़े आयोजनों में व्यवस्था दिखे.  

