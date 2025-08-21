लव मैरिज के लिए 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, 'शोले’ जैसा नजारा देख सभी रह गए दंग

राजस्थान के ब्यावर जिले के रास थाना क्षेत्र में दो दिन पहले हुआ एक वाकया फिल्मी सीन से कम नहीं रहा. यहां मस्तान पुत्र भंवर सिंह नामक युवक अपने ही परिवार की लड़की से प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन परिजनों ने इस रिश्ते को सिरे से ठुकरा दिया. इसी नाराज़गी और आक्रोश में मस्तान ने ऐसा कदम उठा लिया, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. वह निर्माणाधीन हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया.

टावर पर चढ़ गया युवक

गांव के लोगों ने जब उसे कई फीट ऊंचे टावर पर तेज हवाओं के बीच संतुलन बनाकर खड़ा देखा तो दंग रह गए. यह नजारा बिल्कुल ‘शोले' फिल्म के उस मशहूर सीन जैसा था, जब धर्मेंद्र हेमा मालिनी (बसंती) से शादी के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और नीचे खड़े लोग उसे उतारने की कोशिश करते हैं. मस्तान का यह कारनामा भी बिल्कुल वैसा ही था.

काफी मशक्कत के बाद नीचे उतरा

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और मौके पर राहगीरों की भीड़ लग गई. सूचना पर थाना प्रभारी धोलाराम परिहार मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत व समझाइश के बाद युवक को नीचे उतारने में सफल रहे. गनीमत यह रही कि टावर पर अभी बिजली की तारें नहीं जुड़ी थीं, वरना हादसा टलना मुश्किल था.

लव मैरिज से इनकार पर उठाया कदम

पुलिस ने युवक को शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया. थाना प्रभारी धोलाराम परिहार ने बताया कि मस्तान लव मैरिज को लेकर दबाव बना रहा था और परिजनों के इनकार पर गुस्से में यह खतरनाक कदम उठाया. यह पूरा घटनाक्रम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और ग्रामीण अब भी इसे फिल्मी अंदाज से जोड़कर याद कर रहे हैं.